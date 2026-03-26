Ako ste pomislili da je ove panoe srušilo olujno jugo - u krivu ste! Evo što se dogodilo

Svi koji su posljednjih dana prolazili Marmontovom ulicom mogli su uživati u posebnoj izložbi postavljenoj dužinom ulice. Panoi s fotografijama privlačili su poglede prolaznika i unijeli dašak kulture u svakodnevni gradski život.

Danas, međutim, jake udare juga koji puše gradom nije moguće ignorirati – vjetar je olujan, a svi panoi sada leže na tlu. No, ako ste pomislili da ih je srušilo nevrijeme, bili biste u krivu. Kako doznajemo, panoi su svjesno i planski položeni na tlo upravo zbog vjetra - kako bi se spriječilo njihovo oštećenje ili potpuno rušenje.

Organizatori su na taj način pokazali iznimnu odgovornost i brigu za izložbu, ali i za sigurnost prolaznika, jer bi u suprotnom olujno jugo moglo uzrokovati opasne situacije. Iako trenutno izložba više ne krasi Marmontovu u punom sjaju, sigurnost je prioritet, a planirano je ponovno postavljanje panoa kada vremenski uvjeti budu povoljniji.