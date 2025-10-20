Ako ste jutros ostali bez vode, nema razloga za brigu. Na ovom dijelu Splita uskoro se očekuje normalizacija opskrbe

Stanovnici dijela istoka Splita, točnije Žrnovnice javljaju nam da trenutno nemaju vode u svojim domovima.

Kako doznajemo prekid opskrbe povezan je s radovima na popravku kvara na vodoopskrbnoj mreži, a očekuje se da će normalizacija opskrbe uslijediti tijekom dana.

Iz Vodovoda su prije nekoliko dana uputili javnu obavijest potrošačima vode na području Žrnovnice (kompletno područje vodoopskrbe!) da im je zbog radova na vodoopskrbnoj mreži (popravak kvara) prekinuta opskrba vodom dana 20.10.2025. (Ponedjeljak) u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Izdali su upozorenje i za Korešnicu

- Obavještavaju se potrošači vode na području Žrnovnice (predio Korešnica) da će im zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom dana 20.10.2025. (Ponedjeljak) u vremenu od 09:30 do 14:30 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi se odgađaju za slijedeći radni dan.

Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz vodoopskrbne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za sve dodatne obavijesti možete kontaktirati pozivni centar VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split na broj: 021 545-900 -izvijestili su.