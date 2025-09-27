Ako planirate sutra u spizu ili shopping, ne brinite: Neće biti sve zatvoreno. Evo koje će trgovine raditi 28. rujna

Prema izmjenama Zakona o trgovini, hrvatski trgovci mogu odabrati samo 16 nedjelja u godini u kojima će raditi. Provjerili smo kako će trgovine raditi ove nedjelje.

SHOPPING CENTRI

Ove nedjelje od trgovačkih centara rade samo „Joker“, dok „Mall of Split“ i „City Center One“ ostaju zatvoreni.

TRGOVINE

KONZUM - Najažurnije informacije o radnim vremenima svih prodavaonica, možete pronaći OVDJE.

Evo popisa prodavaonica Konzum trgovina koje će biti otvorene sutra u Splitu:

Kukuljevićeva 16 , Sućidar

, Sućidar Table 33 , Skalice

, Skalice Bana Jelačića 3 , centar grada

, centar grada Branimirova obala 2, Zapadna obala

LIDL - Popis trgovina koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

Split - Poljička (Poljička cesta 37) te Split - Spinut na adres Nikole Tesle 16a

TOMMY - Popis trgovina koje će biti otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine Kauflanda ove nedjelje neće raditi.

SPAR I INTERSPAR - Popis možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.