Ako ovo ne učinite s vozilom do vikenda, kazna vas neće zaobići

U narednom razdoblju očekuje nas promjenjivo hladnije vrijeme praćeno kišom, vjetrom, maglom te mogućim snijegom. Upravljanje vozilima u takvim je uvjetima otežano pa se vozačima preporučuje dodatni oprez jer se povećava i opasnost od prometnih nesreća.

Ujedno, obavezno korištenje zimske opreme vozila na snazi je od subote 15. studenog do 15. travnja sljedeće godine i to na zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj. U navedenom razdoblju obaveza uporabe zimske opreme odnosi se na dionice autocesta i većine državnih cesta koje se nalaze u kontinentalnom dijelu Hrvatske, piše Dnevnik.hr.

Obaveza uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga RH. U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta, 1863,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.

Što se smatra zimskom opremom?

Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti zimska oprema za motorna vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone uključuje:

⦁ zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili

⦁ ljetne pneumatike s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima, uz obavezne lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.

Za vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone, zimska oprema podrazumijeva:

⦁ zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili

⦁ lance za snijeg ili uređaje namijenjene za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.

Autobusi također moraju imati zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače. Lanci i uređaji moraju biti tipno odobreni. Napominjemo da se pneumatici s čavlima ne smiju koristiti na vozilima.

Važno je obratiti pažnju da pneumatici:

⦁ moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač;

⦁ moraju biti namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati odnosno od najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo;

⦁ moraju izdržati najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila:

na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici,vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd.) i marki/tipu.

Novčane kazne za prekršitelje

Novčanom kaznom u iznosu od 660 do 1990 eura kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 190 do 660 eura i odgovorna osoba u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i regionalne samouprave. Vozači koji upravljaju vozilom bez propisane zimske opreme platit će kaznu od 130 eura.

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine vožnju ili nastavi vožnju na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.

Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.

Ako vozač postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 390 do 920 eura uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od najmanje šest mjeseci ako je prekršaj počinjen drugi puta, odnosno najmanje 12 mjeseci ako je prekršaj počinjen treći i svaki sljedeći puta.

Vožnja s upaljenim svjetlima

Podsjećamo i na odredbu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojom je propisano da za vrijeme vožnje danju, na motornim vozilima, od 1. studenog do 31. ožujka naredne godine, moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla.