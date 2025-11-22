Ako izlazite iz Splita, ovo morate znati: Usporedili smo situaciju na brzoj i staroj cesti Solin - Klis

Situacija na staroj cesti Solin - Klis je i dalje kaotična, zbog neodgovornih vozača nastaju ogromni zastoji.

Sami smo se uvjerili u stanje i brzo i stare ceste.

Situacija je najgora na staroj cesti pošto svakih desetak metara jedno vozilo bez odgovarajuće opreme zaglavi u snijeg.

Nešto bolja situacija je na brzoj cesti Solin - Klis gdje se vozi prosječnom brzinom od oko 25 km/h.

Ralica je prošla cestom, ali na koliku je bljuzga koja otežava vožnju, i kolnik je vrlo klizav pa se vozači pozivaju na krajnji oprez.

Nekoliko kamion zaglavilo je na cesti ispred tunela Ozrna.

U nastavku pročitajte stanje u prometu, HAK:

Ažurirano 22.11.2025. 11:38

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

Predmet na autocesti A3 na 192+000 km između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom.

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno.

Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački

Krčki most (DC102)

Paški most (DC106)

ŽC5082 Siverić-Vrlika u mjestu Miočić

ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.

Samo za osobna vozila otvorene su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar)

autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje

Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja

državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag

državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin (zbog vozila bez zimske opreme, zastoji su te je otežano zimsko održavanje ceste)

Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće LC58107 zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina). Na DC553 Omiška obilaznica zabrana je za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:

Gorski kotar:

A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica (vozila na koje se odnosi zabrana prometa isključuju se na odmorištima Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb)

DC3 Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica

DC32 Prezid-Delnice

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin

DC203 Brod na Kupi-Delnice

DC305 Parg-Čabar

DC549 Vrata-Fužine

DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja

ŽC5030 Platak-Kamenjak

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk

ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja

Lika i dio Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije:

A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Sveti Rok; između čvorova Bisko i Ravča

DC1 Čeglje-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac-Knin; Dugopolje-Klis

DC23 Kapela-Žuta Lokva-Senj

DC25 Korenica-Lički Osik

DC27 Gračac-Zaton Obrovački

DC42 u mjestu Poljanak

DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić-Štikada-Gračac

DC52 Špilnik-Korenica

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje

DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj

DC522 Udbina-Gornja Ploča

ŽC5203 Dobroselo-Srb

ŽC5217 Donji Lapac-Mazin

na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog i Korenice.

Splitsko-dalmatinska županija:

A1 između čvorova Bisko i Ravča

DC1 Dugopolje-Klis

DC39 Aržano-Svib

DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis

DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica

DC62 Šestanovac-Zagvozd

DC76 Bast-Zagvozd

DC220 Tijarica-Kamensko.