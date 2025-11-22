Close Menu

Ako izlazite iz Splita, ovo morate znati: Usporedili smo situaciju na brzoj i staroj cesti Solin - Klis

[VIDEO] Iako ralica čisti cestu, na kolniku je opasna bljuzga

Situacija na staroj cesti Solin - Klis je i dalje kaotična, zbog neodgovornih vozača nastaju ogromni zastoji.

Sami smo se uvjerili u stanje i brzo i stare ceste.

Snježni kaos u okolici Splita. Palo stablo na prometnicu i blokiralo autobus, vozači s ljetnim gumama stvaraju užasne probleme

Situacija je najgora na staroj cesti pošto svakih desetak metara jedno vozilo bez odgovarajuće opreme zaglavi u snijeg.

Nešto bolja situacija je na brzoj cesti Solin - Klis gdje se vozi prosječnom brzinom od oko 25 km/h.

Ralica je prošla cestom, ali na koliku je bljuzga koja otežava vožnju, i kolnik je vrlo klizav pa se vozači pozivaju na krajnji oprez.

Nekoliko kamion zaglavilo je na cesti ispred tunela Ozrna.

U nastavku pročitajte stanje u prometu, HAK:

Ažurirano 22.11.2025. 11:38

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

Predmet na autocesti A3 na 192+000 km između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom.

 

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno.

 

Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:

  • autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)
  • Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene
  • državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački
  • Krčki most (DC102)
  • Paški most (DC106)
  • ŽC5082 Siverić-Vrlika u mjestu Miočić
  • ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.

Samo za osobna vozila otvorene su:

  • autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar)
  • autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje
  • Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja
  • državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag
  • državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin (zbog vozila bez zimske opreme, zastoji su te je otežano zimsko održavanje ceste)

Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće LC58107 zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina). Na DC553 Omiška obilaznica zabrana je za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:

Gorski kotar:

  • A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica (vozila na koje se odnosi zabrana prometa isključuju se na odmorištima Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb)
  • DC3 Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica
  • DC32 Prezid-Delnice
  • DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin
  • DC203 Brod na Kupi-Delnice
  • DC305 Parg-Čabar
  • DC549 Vrata-Fužine
  • DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja
  • ŽC5030 Platak-Kamenjak
  • ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje
  • ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak
  • ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo
  • ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac
  • ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk
  • ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja

Lika i dio Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije:

  • A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Sveti Rok; između čvorova Bisko i Ravča
  • DC1 Čeglje-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac-Knin; Dugopolje-Klis
  • DC23 Kapela-Žuta Lokva-Senj
  • DC25 Korenica-Lički Osik
  • DC27 Gračac-Zaton Obrovački
  • DC42 u mjestu Poljanak
  • DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić-Štikada-Gračac
  • DC52 Špilnik-Korenica
  • DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo
  • DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje
  • DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig
  • DC429 Selište Drežničko-Prijeboj
  • DC522 Udbina-Gornja Ploča
  • ŽC5203 Dobroselo-Srb
  • ŽC5217 Donji Lapac-Mazin
  • na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog i Korenice.

Splitsko-dalmatinska županija:

  • A1 između čvorova Bisko i Ravča
  • DC1 Dugopolje-Klis
  • DC39 Aržano-Svib
  • DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis
  • DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica
  • DC62 Šestanovac-Zagvozd
  • DC76 Bast-Zagvozd
  • DC220 Tijarica-Kamensko.
