Ako izlazite iz Splita, ovo morate znati: Usporedili smo situaciju na brzoj i staroj cesti Solin - Klis

Situacija na staroj cesti Solin - Klis je i dalje kaotična, zbog neodgovornih vozača nastaju ogromni zastoji.
Sami smo se uvjerili u stanje i brzo i stare ceste.
Snježni kaos u okolici Splita. Palo stablo na prometnicu i blokiralo autobus, vozači s ljetnim gumama stvaraju užasne probleme
Situacija je najgora na staroj cesti pošto svakih desetak metara jedno vozilo bez odgovarajuće opreme zaglavi u snijeg.
Nešto bolja situacija je na brzoj cesti Solin - Klis gdje se vozi prosječnom brzinom od oko 25 km/h.
Ralica je prošla cestom, ali na koliku je bljuzga koja otežava vožnju, i kolnik je vrlo klizav pa se vozači pozivaju na krajnji oprez.
Nekoliko kamion zaglavilo je na cesti ispred tunela Ozrna.
U nastavku pročitajte stanje u prometu, HAK:
Ažurirano 22.11.2025. 11:38
Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:
Predmet na autocesti A3 na 192+000 km između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom.
Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno.
Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:
- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)
- Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene
- državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački
- Krčki most (DC102)
- Paški most (DC106)
- ŽC5082 Siverić-Vrlika u mjestu Miočić
- ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.
Samo za osobna vozila otvorene su:
- autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar)
- autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje
- Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja
- državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag
- državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin (zbog vozila bez zimske opreme, zastoji su te je otežano zimsko održavanje ceste)
Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće LC58107 zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina). Na DC553 Omiška obilaznica zabrana je za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.
Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:
Gorski kotar:
- A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica (vozila na koje se odnosi zabrana prometa isključuju se na odmorištima Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb)
- DC3 Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica
- DC32 Prezid-Delnice
- DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin
- DC203 Brod na Kupi-Delnice
- DC305 Parg-Čabar
- DC549 Vrata-Fužine
- DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja
- ŽC5030 Platak-Kamenjak
- ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje
- ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak
- ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo
- ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac
- ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk
- ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja
Lika i dio Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije:
- A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Sveti Rok; između čvorova Bisko i Ravča
- DC1 Čeglje-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac-Knin; Dugopolje-Klis
- DC23 Kapela-Žuta Lokva-Senj
- DC25 Korenica-Lički Osik
- DC27 Gračac-Zaton Obrovački
- DC42 u mjestu Poljanak
- DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić-Štikada-Gračac
- DC52 Špilnik-Korenica
- DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo
- DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje
- DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig
- DC429 Selište Drežničko-Prijeboj
- DC522 Udbina-Gornja Ploča
- ŽC5203 Dobroselo-Srb
- ŽC5217 Donji Lapac-Mazin
- na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog i Korenice.
Splitsko-dalmatinska županija:
- A1 između čvorova Bisko i Ravča
- DC1 Dugopolje-Klis
- DC39 Aržano-Svib
- DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis
- DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica
- DC62 Šestanovac-Zagvozd
- DC76 Bast-Zagvozd
- DC220 Tijarica-Kamensko.