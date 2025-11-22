Snježni kaos u okolici Splita. Palo stablo na prometnicu i blokiralo autobus, vozači s ljetnim gumama stvaraju užasne probleme

Najavljeni prvi udar zimskih obilježja stigao je do Dalmacije, a snijeg pada u većem dijelu Dalmatinske zagore. Tako su se zabijelili Knin, Dugopolje, Muć i mnoga druga naselja, no tijekom prijepodneva snježna granica je dodano “potonula” pa se zabijelio Klis, ali i gornji dijelovi Solina.

Dovoljno je reći da je temperatura zraka u samom Splitu pala na 3 stupnja Celzijusova što znači da nedostaje tek malo da Split vidi barem susnježicu.

Snijeg pada na cijelom Mosoru, zabijelio je Gornje Sitno i Dubravu, a u višim predjelima Mosora već ga ima preko 10 centimetara.

Snijeg je posljednjih sat vremena počeo padati i na području Šestanovca i Zadvarja, ali i u višim predjelima Brača, na Vidovoj Gori. Studenci mjere 7 centimetara snijega u 11 sati.

Neodgovorni vozači s ljetnim gumama na snijegu stvaraju ogromne zastoje, tako da promet cestom Solin - Klis jedva teče i vjerojatno je pitanje trenutka kada će doći do njenog zatvaranja. U okolici Klisa stablo je palo na prometnicu pod težinom snijega i kranje otežalo promet, a tamošnji Prometov autobus je ostao zaglavljen.

"Zbog zimskih uvjeta zabrana prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim vozilima s priključnim vozilom.

Zbog snijega na D1 Dugopolje - Klis - rotor Bilice nastupaju zimski uvjeti obavezna je zimska oprema", izvijestio je HAK.

HAK javlja o stanju u cestovnom prometu:

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme. IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI: Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno. Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački

Krčki most (DC102)

Paški most (DC106)

ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno. Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar)

autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje

Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja

državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag

državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće LC58107 zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina). Na DC553 Omiška obilaznica zabrana je za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama: Splitsko-dalmatinska županija: A1 između čvorova Bisko i Ravča

DC39 Aržano-Svib

DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis

DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica

DC220 Tijarica-Kamensko.