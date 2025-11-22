Snježni kaos u okolici Splita. Palo stablo na prometnicu i blokiralo autobus, vozači s ljetnim gumama stvaraju užasne probleme

Najavljeni prvi udar zimskih obilježja stigao je do Dalmacije, a snijeg pada u većem dijelu Dalmatinske zagore. Tako su se zabijelili Knin, Dugopolje, Muć i mnoga druga naselja, no tijekom prijepodneva snježna granica je dodano “potonula” pa se zabijelio Klis, ali i gornji dijelovi Solina.
Dovoljno je reći da je temperatura zraka u samom Splitu pala na 3 stupnja Celzijusova što znači da nedostaje tek malo da Split vidi barem susnježicu.
Snijeg pada na cijelom Mosoru, zabijelio je Gornje Sitno i Dubravu, a u višim predjelima Mosora već ga ima preko 10 centimetara.
Snijeg je posljednjih sat vremena počeo padati i na području Šestanovca i Zadvarja, ali i u višim predjelima Brača, na Vidovoj Gori. Studenci mjere 7 centimetara snijega u 11 sati.
Neodgovorni vozači s ljetnim gumama na snijegu stvaraju ogromne zastoje, tako da promet cestom Solin - Klis jedva teče i vjerojatno je pitanje trenutka kada će doći do njenog zatvaranja. U okolici Klisa stablo je palo na prometnicu pod težinom snijega i kranje otežalo promet, a tamošnji Prometov autobus je ostao zaglavljen.
"Zbog zimskih uvjeta zabrana prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim vozilima s priključnim vozilom.
Zbog snijega na D1 Dugopolje - Klis - rotor Bilice nastupaju zimski uvjeti obavezna je zimska oprema", izvijestio je HAK.
HAK javlja o stanju u cestovnom prometu:
Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:
Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno.
Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:
- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)
- Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene
- državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački
- Krčki most (DC102)
- Paški most (DC106)
- ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.
Samo za osobna vozila otvorene su:
- autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar)
- autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje
- Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja
- državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag
- državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin
Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće LC58107 zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina). Na DC553 Omiška obilaznica zabrana je za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.
Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:
Splitsko-dalmatinska županija:
- A1 između čvorova Bisko i Ravča
- DC39 Aržano-Svib
- DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis
- DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica
- DC220 Tijarica-Kamensko.