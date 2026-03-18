Ako danas morate iz kuće autom, dobro pogledajte ovu kartu: Dobro su se 'zacrvenile' prometnice...

Kiša + radovi jednako je prometni čepovi.
U Splitu ova jednadžba nikad ne iznevjeri. Dovoljno je malo kiše i par radova na cestama da se promet uspori do 'puževe' brzine. I dok se u nekim dijelovima grada promet kreće glatko, vozači moraju biti posebno oprezni.
Najkritičnije su prometnice u centru grada, pristup trajektnim lukama te važne gradske arterije poput Domovinskog rata, Poljička ulica te brza cesta Solin - Klis.
Kako doznajemo od čitatelja, došlo je do prometne nesreće prije rotora Bilice.
U 8:29 splitska policija zaprimila je dojavu o sudaru teretnog i osobnog vozila u rotoru Bilice.
Nema ozlijeđenih osoba. Vozila su uklonjena, očevid je obavljen - doznajemo od glasnogovornice PU SD, Antonele Lolić.
Moja reakcija na članak je...
1
1
1
0
0
0
2