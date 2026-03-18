Ako danas morate iz kuće autom, dobro pogledajte ovu kartu: Dobro su se 'zacrvenile' prometnice...

Kiša + radovi jednako je prometni čepovi.

U Splitu ova jednadžba nikad ne iznevjeri. Dovoljno je malo kiše i par radova na cestama da se promet uspori do 'puževe' brzine. I dok se u nekim dijelovima grada promet kreće glatko, vozači moraju biti posebno oprezni.

Najkritičnije su prometnice u centru grada, pristup trajektnim lukama te važne gradske arterije poput Domovinskog rata, Poljička ulica te brza cesta Solin - Klis.

Kako doznajemo od čitatelja, došlo je do prometne nesreće prije rotora Bilice.

U 8:29 splitska policija zaprimila je dojavu o sudaru teretnog i osobnog vozila u rotoru Bilice.

Nema ozlijeđenih osoba. Vozila su uklonjena, očevid je obavljen - doznajemo od glasnogovornice PU SD, Antonele Lolić.