"Akcija" u trgovini o kojoj bruji cijela zemlja: "Ovo vrijeđa zdrav razum potrošača"

Platforma Halo, inspektore objavila je upozorenje na, kako navode, jedan od najdrastičnijih primjera obmane potrošača od uvođenja eura. U suradnji s Libertas TV, dokumentiran je slučaj u kojem je proizvod označen kao „akcija“ imao višu cijenu nego prije sniženja, što je izazvalo snažne reakcije javnosti.

„Akcija“ koja je skuplja nego prije

Riječ je o popularnoj dječjoj lizalici LIZ JUICY DROP POP EXTREM 26 G, kod koje je istaknuta stara cijena od 2,29 eura, dok je nova, navodno snižena cijena, iznosila 2,39 eura. Drugim riječima, proizvod na „akciji“ bio je skuplji za deset centi u odnosu na prethodnu cijenu.

Iz Halo, inspektore poručuju kako ovakav primjer ne ostavlja prostor za nesporazum te da se radi o zavaravajućoj poslovnoj praksi koja izravno šteti potrošačima. Posebno naglašavaju da se ovdje ne radi o sitnoj pogrešci, već o jasnom i javno vidljivom primjeru koji zahtijeva reakciju nadležnih službi.

Reakcije javnosti i dileme oko odgovornosti

Objava je izazvala brojne komentare građana, od onih koji smatraju da se kupce sustavno dovodi u zabludu, do onih koji upozoravaju da „akcija“ ne mora nužno značiti i nižu cijenu. Dio komentara pokušao je objasniti situaciju mogućom tehničkom pogreškom u sustavu ispisa cijena ili programskom propustu, dok su se pojavile i nedoumice o tome u kojem je točno prodajnom lancu proizvod bio izložen.

"Pogledajte u čosku zadnju cijenu - 4.19 to je bila zadnja redovna cijena. Ovo gore prekriženo je zadnja cijena prije ove... Nespretno izveden program za printanje cijena, na žalost", jedan je od komentara.

Bez obzira na različita tumačenja, iz platforme naglašavaju da krajnji potrošač ne smije snositi posljedice tuđih pogrešaka, bilo da su one tehničke ili organizacijske.

Zakon predviđa visoke kazne

Posebno je važno istaknuti da ovakvi slučajevi dolaze u trenutku kada se najavljuju izmjene Zakona o zaštiti potrošača, prema kojima bi zavaravajuće oglašavanje i lažne akcije mogle biti kažnjene novčanim iznosima koji dosežu i 50.000 eura.

Iz Halo, inspektore poručuju kako Tržišna inspekcija Državnog inspektorata u ovakvim situacijama nema razloga čekati, jer su dokazi jasni, dokumentirani i javno dostupni. Naglašavaju i važnost medijske suradnje, zahvalivši Libertas TV na ustupljenoj fotografiji i zajedničkom radu na razotkrivanju praksi koje potkopavaju povjerenje građana.