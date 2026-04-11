AKCIJA U SPLITU Tjedan svjesnosti o oralnom karcinomu: Besplatni pregledi na Rivi

Travanj je mjesec u kojem se već 28. godinu zaredom obilježava Tjedan svjesnosti o oralnom karcinomu i karcinomu glave i vrata (OHNC Awareness Week), s ciljem podizanja svijesti o važnosti ranog otkrivanja i prevencije ovih ozbiljnih bolesti.

Ovogodišnja kampanja poseban naglasak stavlja na bezdimne duhanske proizvode, poput nikotinskih vrećica, koji se često predstavljaju kao „sigurnija”, pa čak i „bezopasna” alternativa klasičnim cigaretama. Iako ne sadrže duhan u tradicionalnom obliku, ovi proizvodi ipak sadrže nikotin i niz kemikalija koje mogu štetno djelovati na sluznicu usne šupljine.

Stručnjaci upozoravaju kako i korisnici takvih proizvoda, jednako kao i pušači klasičnih cigareta, mogu biti izloženi povećanom riziku, zbog čega je redovita kontrola oralnog zdravlja iznimno važna.

Tim povodom KBC Split, odnosno Odjel za dentalnu medicinu, organizirao je javnozdravstvenu akciju besplatnih preventivnih pregleda za građane.

Akcija se održava danas u vremenu od 9 do 13 sati, a svi zainteresirani imat će priliku obaviti specijalistički pregled bez uputnice.

Osim toga, besplatni preventivni pregledi provodit će se tijekom cijelog travnja. Za sudjelovanje nije potrebna uputnica, no građani se trebaju prethodno naručiti putem e-mail adrese: oralnamedicina1@gmail.com, nakon čega će dobiti termin i lokaciju pregleda.

Građani koji koriste duhanske ili nikotinske proizvode posebno se pozivaju da iskoriste ovu priliku i naprave važan korak u brizi za svoje zdravlje.