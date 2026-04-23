Akcija spašavanja HGSS-a na Anića kuku: Ozlijeđeni penjač izvučen helikopterom

Na području Anića kuka danas je uspješno provedena zahtjevna akcija spašavanja ozlijeđenog penjača iz penjačkog smjera Kapetan Pelinkovac.

Zbog nepristupačnog terena i težine ozljeda u akciju je bio uključen helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji je omogućio brzu i sigurnu evakuaciju. Nakon što su spašavatelji došli do unesrećenog, pružili mu prvu pomoć i izvukli ga iz stijene, penjač je helikopterom prevezen i predan timu hitne medicinske službe u Zemuniku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U akciji je sudjelovalo ukupno 12 spašavatelja HGSS Stanice Zadar, četiri letača spašavatelja iz HGSS Stanice Split, posada helikoptera te pripadnici ZSS-a.

Ova intervencija još jednom je pokazala koliko su u ovakvim situacijama ključni dobra koordinacija i zajedničko djelovanje svih uključenih službi.