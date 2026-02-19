Akcija na otoku: Policija otkrila laboratorij droge, uhićen 48-godišnjak

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom koji je uhićen 18. veljače na Šolti.

Tijekom pretrage njegova doma policija je pronašla i oduzela dvije vrećice s ukupno 214 grama amfetamina, 17 stabljika marihuane te dodatnu vrećicu sa 140 grama marihuane. Uz drogu je pronađena i digitalna vaga za precizno mjerenje s vidljivim tragovima droge.

U kući su otkriveni i dijelovi improviziranog laboratorija za unutarnji uzgoj biljaka, uključujući pretvarače električne energije, rasvjetna tijela i reflektore s aluminijskim okvirom, uređaje za isušivanje zraka te preparate za dohranu biljaka. Policija je oduzela i mobilni telefon.

Nakon dovršenog istraživanja 48-godišnjak je, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.