Akcija europskih tužitelja i policije u Hrvatskoj, u tijeku pretresi

Europsko tužiteljstvo u suradnji s policijom od jutra provodi mjere i radnje kako bi se osigurali dokazi u sklopu istražnih radnji vezanih uz sumnje na zloupotrebu sredstava iz fondova Europske unije pri obnovi objekata Opće bolnice Varaždin i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, javlja Jutarnji list.

Iz neslužbenih izvora se doznaje da su policijski službenici rano jutros po nalogu EPPO-a došli na kućne adrese šefova dviju zdravstvenih ustanova. Provode se pretrage domova, a istražitelji su im oduzeli mobitele. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak nije odgovarao na pozive.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U krugovima bliskim istrazi spominje se i ime varaždinskog župana Anđelka Stričaka. Za sada nema informacija o tome je li i on obuhvaćen ovim radnjama istražitelja. Istražitelji su navodno upali i u prostorije Varaždinske županije.

24sata neslužbeno doznaje da su istražiteljima u fokusu poslovi i povlačenje novca iz EU fondova za vrijeme kad je ministar bio Vili Beroš, koji već ima optužnicu za zločinačko udruženje u sklopu kojeg su se nabavljali uređaji prenapuhanih cijena.