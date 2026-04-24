Akcija darivanja krvi u Žrnovnici i Kamenu

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split u suradnji s DDK DVD Žrnovnica i DDK Kamen organizira akcije darivanja krvi koje će se održati u subotu, 25. travnja 2026. godine.

Prva akcija održat će se u Žrnovnici, u prostoru DVD Žrnovnica na adresi Hrvatskih velikana 93, od 9:00 do 11:30 sati.

Druga akcija darivanja krvi organizira se istoga dana u prostoru MO Kamen na adresi Sv. Mihovila 52 u Splitu, u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se odazovu akciji darivanja krvi te svojim humanim činom pomognu u osiguravanju dostatnih zaliha krvnih pripravaka za pacijente KBC-a Split.

Unaprijed zahvaljuju svim darivateljima za svaku “zlatnu kap” koja može spasiti život.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina.