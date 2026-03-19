AKCELERATOR u Domu mladih: novi program za sve koji žele raditi u kulturi

Platforma Doma mladih pokreće novi edukacijski program AKCELERATOR koji kroz radionice i praktičan rad približava različite segmente rada u kulturi. Program započinje radionicom o zvuku, a kroz niz modula obuhvatit će teme od tehničke produkcije do razvoja projekata i komunikacije u kulturnom sektoru.

Kako zapravo nastaje koncert, festival ili kulturni program? Tko stoji iza produkcije događanja, kako funkcioniraju svjetlo i zvuk, kako se razvija projekt i kako ideja dolazi do publike?

AKCELERATOR je namijenjen svima koji žele bolje razumjeti kako kulturni sektor funkcionira u praksi te razvijati konkretna znanja i vještine za rad u području kulture, umjetnosti i kreativnih industrija.

„Kulturna scena u Splitu često se suočava s istim izazovom. Ideja i projekata ima, ali nedostaje ljudi koji ih znaju tehnički i produkcijski realizirati. Istovremeno postoji velik interes za rad u kulturi, no put do konkretnih znanja često nije jasan. Upravo zato pokrenuli smo AKCELERATOR“, istaknula je Lucija Zalović iz Platforme Doma mladih.

AKCELERATOR stavlja naglasak na učenje iz prakse. Kroz radionice, mentorstva i praktičan rad sudionici uče izravno od profesionalaca koji već dugi niz godina djeluju u kulturnom sektoru. Program obuhvaća različite segmente rada u kulturi, od tehničke produkcije do razvoja projekata i komunikacije s publikom. Sudionici će kroz niz modula imati priliku upoznati se s područjima audio produkcije i live zvuka, scenske rasvjete, 3D i virtualne produkcije, pisanja projekata, vizualnih komunikacija te profesionalnog razvoja.

Naglasak je na konkretnim produkcijskim situacijama, a najmotiviraniji sudionici imat će priliku stečena znanja primijeniti u produkciji festivala Platformat i drugih programa koji se održavaju u Domu mladih.

Prva radionica posvećena zvuku uživo

Program započinje radionicom Live Sound, koja se odvija kroz tri termina, a prvo predavanje održat će se 29. ožujka u Klubu Kocka u Domu mladih.

Kroz nekoliko susreta polaznici će se upoznati s osnovama fizike zvuka i akustike prostora, radom s mikrofonima i signalnim lancem, miksanjem te ulogom ton-majstora u live produkciji. Radionicu vodi Eugen Jeličić, ton-majstor s gotovo petnaest godina iskustva i više od tisuću koncerata iza sebe. Uz rad na koncertima aktivan je i kao bubnjar te razvija tehnološke alate namijenjene tonskim inženjerima.

Sudjelovanje je otvoreno svima zainteresiranima. Prijave se podnose putem online obrasca dostupnog na društvenim mrežama i web stranici Platforme Doma mladih, a broj mjesta je ograničen.

Za informacije o sljedećim radionicama pratite društvene mreže i web Platforme Doma mladih.

AKCELERATOR se realizira uz podršku Koalicije udruga mladih (K.U.M.) i Multimedijalnog kulturnog centra Split (MKC).