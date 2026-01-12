"Ajme tebe, eto Solin je najbolja destinacija na svitu": Ovaj video je u dan nasmijao blizu 300.000 ljudi

Poznata splitska glazbenica i influencerica Nora Bago - Zipsssy ponovno nasmijava. Ovoga puta uprizorila je situaciju "Dalmatinci na putu".

Ona i dečko svađaju se skoro oko svakog detalja, a video je već pregledan preko 275 tisuća puta.

Razgovor je tako ovako:

Ajme šta in je lipo ovdi!

Šta ti nikad riku nisu vidila...

Pa jesan, ali nema ovakvog mista u nas.

A neš ti, stavi tri tapetića na Majdan oko Jadra i bit će ti isto.

Ajme tebe, eto ono, Solin najbolja destinacija na svitu.

A šta fali Solinu? Imaš riku, imaš more, imaš patke, imaš livadu, imaš sve.

Pa dobar je Solin, ali mislin oću reć, ovo misto je posebno. Pogledaj ove stolnjačiće.

Tebe bi čovik privarija samo tako.

Dobro aj. Iću nan rezervirat večeras večeru uz zalazak Sunca? Evo nudi se tu na nekom krovu.

Je, samo ću taj zalazak platit 30 eura, a to imamo u Dalmaciji svaki dan i još lipši nan je.

Rezervirat ću. Taman ću usput do tamo lipo kupit magnetiće, sutra idemo ća, moramo to danas rišit.

Ajme više s tin magnetićima, dosta mi je tih magnetića, iman više stvari na frižideru nego u frižideru.

Ja stvarno ne znam šta ti putuješ igdi kad ti se ništa ne sviđa.

A naš šta mi se sviđa?

šta?

Konobar!

Iden ja u WC...