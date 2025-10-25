AI zamijenio čips za pištolj, teško naoružana policija okružila učenika. 16-godišnji Amerikanac u šoku

Sustav za detekciju oružja temeljen na umjetnoj inteligenciji, instaliran u srednjoj školi u okrugu Baltimore, greškom je identificirao vrećicu čipsa kao pištolj i alarmirao policiju, koja je potom s uperenim oružjem intervenirala protiv 16-godišnjeg učenika. Taki Allen sjedio je ispred srednje škole Kenwood nakon nogometnog treninga i jeo grickalice kada se dogodio incident, izvijestili su američki mediji.

Svega dvadeset minuta kasnije, okružilo ga je osam policijskih automobila i nekoliko teško naoružanih policajaca. "U početku nisam znao kamo idu dok nisu počeli hodati prema meni s oružjem i vikati: 'Lezi na zemlju', a ja sam bio u šoku", ispričao je Allen, prenosi Index.

"Natjerali su me da kleknem, stavim ruke iza leđa i stavili su mi lisice. Pretražili su me i shvatili da nemam ništa", dodao je. "Samo sam držao vrećicu Doritosa s obje ruke i jednim prstom ispruženim, a oni su rekli da je to izgledalo kao pištolj", pojasnio je učenik.

Manjkava tehnologija i lažni alarmi

Ovaj incident naglašava očite nedostatke postojećih sustava za detekciju oružja koji se uvode u školama diljem Sjedinjenih Američkih Država. Pokazalo se da ovakav softver, osim što generira lažne pozitivne rezultate, nije u stanju spriječiti stvarne tragedije, poput smrtonosne pucnjave u srednjoj školi Antioch u Nashvilleu ranije ove godine.

Javne škole okruga Baltimore uvele su tehnologiju tvrtke Omnilert iz Virginije prošle godine. Sustav analizira snimke sa 7000 školskih kamera i u stvarnom vremenu upozorava policiju na potencijalno oružje. "Budući da je slika blisko nalikovala držanju pištolja, provjerena je i proslijeđena sigurnosnom timu javnih škola okruga Baltimore u roku od nekoliko sekundi radi njihove procjene i donošenja odluke", rekao je glasnogovornik Omnilerta Blake Mitchell za The Baltimore Banner.

"Čak i sada kada je gledamo, s punom sviješću da to nije pištolj, većini ljudi i dalje izgleda kao pištolj", priznao je. Iz tvrtke su incident nazvali "lažnim pozitivnim rezultatom", no ustvrdili su da je sustav "funkcionirao kako je namijenjeno: da prioritizira sigurnost i svijest kroz brzu ljudsku provjeru".

"Više mi se ne izlazi van"

Taki Allen, koji se u trenutku intervencije bojao za život, izjavio je za FOX45 News da nikada nije dobio ispriku od škole. "Samo su mi rekli da je to bio protokol", kazao je. "Očekivao sam da će barem netko razgovarati sa mnom o tome."

Ovo iskustvo ostavilo je traga na mladom učeniku. "Više mi se ne izlazi van", priznao je. "Ako pojedem još jednu vrećicu čipsa ili nešto popijem, osjećam da će opet doći." Allenova obitelj traži odgovornost i veći nadzor nad korištenjem ovakve tehnologije. "Nije postojala prijetnja koja bi opravdala da se osam pištolja uperi u 16-godišnjaka", poručio je njegov djed, Lamont Davis.