AI.Weekend u Rovinju: Globalni lideri, lokalni izazovi i milijunske AI investicije

Umjetna inteligencija više nije samo trend, već temelj transformacije, dok pravi uspjeh u AI-u zahtijeva kombinaciju tehnologije, vizije i etičkog pristupa, a lokalni inovatori i hrvatska industrija mogu igrati značajnu ulogu u globalnom ekosustavu. Pokrivene su različite teme, od financijskih tehnologija i ulaganja, preko inovacija u bankarstvu i e-trgovini, do primjene AI u obrazovanju i istraživačkom sektoru.

Festival je pokrenuo ključno pitanje kako AI mijenja poslovne modele i korisnička iskustva. Vishal Harnal, partner u globalnom fondu rizičnog kapitala 500 Global, istaknuo je: „Nikada nije bilo bolje vrijeme za pokretanje tvrtke, AI je prekretnica.“ Kao ključna područja ulaganja naveo je logistiku i zelenu energiju, uz podsjetnik da „nijedan algoritam ne može spasiti posao bez skalabilnosti i etičkog pristupa“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Bankarstvo i financije dobili su posebno mjesto u raspravi Victora Dodiga, predsjednika i CEO-a Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) i Sheela Mohnota, suosnivača Better Tomorrow Ventures, uz moderaciju Božidara Pavlovića, partnera u AYMO Ventures. Mohnot je upozorio na precijenjena očekivanja: „Previše je startupa koji umjetnu inteligenciju koriste samo kao etiketu, a prava vrijednost je u rješavanju stvarnih problema poput sigurnosti plaćanja i prijevara.“

Poseban naglasak bio je na hrvatskoj industriji i lokalnim inovatorima. Stručnjaci iz Infobipa, Orqe, Aestusa, OWN Solutions i Gideona podijelili su primjere kako primjena AI-ja unapređuje komunikaciju, dron tehnologiju, financijske usluge i mnoge druge sektore. Matej Kuhar, voditelj odjela podatkovne znanosti u Aircashu, naglasio je praktičnu primjenu algoritama u olakšavanju svakodnevnih zadataka korisnicima, dok je TikTok tim, Joanna Nowak i Piotr Żaczko, pokazao kako kombinacija kreativnosti i algoritama oblikuje globalne trendove, pri čemu je čak 47% uspjeha kampanja rezultat samog sadržaja, a ne samo algoritamskih preporuka.

„Drugu uspješnu godinu za redom u Rovinju smo okupili svjetske i lokalne stručnjake i to baš sada, kada AI više nije samo trend već svakodnevica u poslovanju”, naglasio je Nikola Pavešić, programski direktor AI.Weekenda.

AI.Weekend u Rovinju pokazao je da umjetna inteligencija nije samo trend, već alat koji pokreće inovacije i konkretne promjene u industriji i društvu. Posjetitelji su imali priliku dobiti uvid u najnovije trendove, izazove i prilike, a festival je istovremeno potaknuo dijalog između globalnih investitora i lokalnih stručnjaka, pokazavši kako se teorija može pretočiti u praksu i kako Hrvatska može biti značajan igrač u regionalnoj i globalnoj AI sceni.