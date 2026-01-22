Aeroklub Sinj dobitnik priznanja za doprinos u obrani Republike Hrvatske

U organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora i Ministarstva hrvatskih branitelja jučer, 21. siječnja 2026. godine, u Zagrebu je održana svečana dodjela Priznanja sportskim udrugama i pojedincima za doprinos u obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Svečanost je upriličena u hotelu Sheraton, a ukupno su dodijeljena četiri priznanja u kolektivnoj i jedanaest u pojedinačnoj kategoriji.

Među dobitnicima kolektivnog priznanja nalazi se i Aeroklub Sinj, kojem je priznanje dodijeljeno na temelju organiziranog sudjelovanja dijela njegovih članova u Domovinskom ratu te stavljanja svih tadašnjih klupskih resursa i opreme na raspolaganje u svrhu obrane Republike Hrvatske.

Kako je navedeno u obrazloženju, dio članova Aerokluba Sinj, zajedno sa svojim kolegama iz Aerokluba Split, dragovoljno se uključio u obranu Hrvatske već na samim počecima Domovinskog rata, kroz Samostalni zrakoplovni vod 4. brigade Zbora narodne garde. Sudjelovali su u nizu borbenih djelovanja na području Dalmacije i Hercegovine, izvršavajući letačke zadaće izviđanja i potpore kopnenim snagama, kao i zadaće aktivne obrane i diverzantskih akcija.

Postrojbu su činila dva odjeljenja – odjeljenje motornih pilota sa šest pripadnika te odjeljenje padobranaca diverzanata s dvanaest pripadnika. U sastavu voda bilo je jedanaest pripadnika Aerokluba Sinj, od kojih su trojica poginula, a trojica su ranjena. Formiranjem Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, temeljem zapovijedi načelnika Glavnog stožera, Samostalni zrakoplovni vod je raspušten. Piloti su prešli u sastav HRZ-a, dok su padobranci nastavili djelovanje u 4. brigadi kao dio Diverzantskog voda.

„Vrlo smo ponosni na ovo priznanje koje potvrđuje nemjerljiv doprinos našeg kluba u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Tijekom svih ovih godina prisjećamo se i odajemo počast toj ulozi, jer smo nezamjenjiv čimbenik u programima obilježavanja važnih obljetnica – od osnivanja Samostalnog zrakoplovnog voda 4. brigade ZNG, preko obilježavanja pogibije petorice pripadnika pri padu zrakoplova AN-2 u Šimcima, do organizacije i održavanja Memorijala Samostalnog zrakoplovnog voda 4. brigade ZNG, natjecanja motornih pilota. Uz to, redovito sudjelujemo i padobranskim skokovima u svečanim obilježavanjima osnivanja 4. brigade ispred kapelice na Dračevcu“, izjavio je Zvonko Kovačević, aktualni predsjednik Aerokluba Sinj i sudionik ratnih zbivanja.

Svečanosti dodjele priznanja nazočili su predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, izaslanici Hrvatskog sabora, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva turizma i sporta, kao i generali Josip Lucić i Mladen Markač, što dodatno potvrđuje važnost ove dodjele i priznanja laureatima.

„Ako ne znaš što je bilo… pitaj Aeroklub Sinj“, poručili su na kraju dobitnici priznanja.