Adventski šušur preplavio Split: Grad zablistao u blagdanskom ruhu, predivan je i pun ljudi

Adventski šušur ponovno je obuzeo Split, pretvarajući gradske ulice u pravi blagdanski scenarij koji privlači i domaće i posjetitelje. Prolazak kroz centar grada najbolji je način da se doživi atmosfera koja je iz dana u dan sve življa.

Krenuli smo iz Dioklecijanovih podruma, gdje se kamen i stoljeća povijesti stapaju s toplinom blagdanske dekoracije. Prolaznici zastaju, fotografiraju, uživaju... Iz podruma put vodi prema Peristilu, koji u ovo doba godine dobiva posebno svečani izgled, a mnoštvo ljudi stvaraju onu poznatu splitsku mješavinu tradicije, druženja i spontane radosti.

Riva je, kao i uvijek, posebno poglavlje adventske bajke. Okićena lampicama, sa živahnim kućicama i glazbom koja dopire sa svih strana, postala je mjesto susreta, kušanja, nazdravljanja i uživanja u toplim blagdanskim napicima. Lica prolaznika nose osmijeh, obitelji šetaju, djeca trče među svjetlima — pravi prizor adventskog raspoloženja.

Prokurative su ove godine jednako čarobne, u ruhu elegantnih dekoracija i toplog ambijenta. Ispunjene ljudima, glazbom i mirisima, odišu posebnim šarmom koji podsjeća da je blagdansko vrijeme u Splitu uvijek posebno.

Grad je okićen, živahan, bučan na najljepši način — baš onako kako ga Splićani vole. Advent u Splitu ponovno je spoj tradicije, svjetla i topline, dok mnoštvo ljudi potvrđuje da je grad u potpunosti zakoračio u svoje najčarobnije doba godine.