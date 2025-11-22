Adventski kantun Baška Voda 2025. donosi bajkovitu rivu i duh zajedništva

Baška Voda će ove godine zasjati u posebnom adventskom ruhu. Od 30. studenoga do 31. prosinca 2025. posjetitelje očekuje čarobna atmosfera Adventskog kantuna Baška Voda, manifestacije koja se ove godine smješta na rivu, uz prepoznatljivo sidro. I ovoga puta naglasak je na onome najvažnijem – zajedništvu, toplini i druženju, vrijednostima koje Baška Voda njeguje tijekom cijele godine, a u adventsko vrijeme posebno dolaze do izražaja.

Volonterski duh u središtu manifestacije

Cijeli projekt organizira Općina Baška Voda, a Adventski kantun ističe se kao primjer kako se dobrim idejama i volonterskim radom može stvoriti sadržaj koji okuplja sve generacije. Organizatori poručuju da je upravo volonterski duh pokretač događanja i ključ stvaranja blagdanske atmosfere na rivi.

Tijekom mjesec dana adventa posjetitelji će moći uživati u raznovrsnim sadržajima koji rivu pretvaraju u mjesto susreta i veselja. Program donosi blagdansku gastronomiju s domaćim kolačima i toplim napicima, radionice i zabavne sadržaje za djecu, te večernje koncerte i nastupe lokalnih izvođača. Poseban dojam ostavit će i čarobna scenografija koja će rivu pretvoriti u bajkoviti prostor idealan za druženje.

Adventski kantun pritom naglašava važnost okupljanja i zajedničkog stvaranja, čime Baška Voda još jednom potvrđuje da su ljudi i povezanost temelj njezine ljepote.

Mjesto gdje se stvaraju uspomene

Uz miris kuhanog vina, zvuk božićnih pjesama i šušur druženja, Adventski kantun Baška Voda 2025. obećava nezaboravne trenutke. U srcu rivi, pod blagdanskim svjetlima, posjetitelji će imati priliku osjetiti istinski duh blagdana – onaj koji spaja ljude i stvara uspomene koje se pamte.