Adventska čarolija stiže na Izletište Jadro: klizalište, lampice i sadržaj za cijelu obitelj

Izletište Jadro od sutra popodne otvara vrata posjetiteljima uz bogat adventski program koji donosi pravu blagdansku atmosferu za djecu i odrasle.

U sklopu adventske ponude posjetitelje očekuje klizalište, mnoštvo lampica i božićnih ukrasa, glazba, plesni programi i animatori, kao i kućica Djeda Božićnjaka koji će darivati najmlađe. Poseban doživljaj upotpunit će blagdanske delicije poput fritula i kokica, topli napici te vlakić koji će prevoziti djecu i dodatno obogatiti cijeli ugođaj.

Organizatori najavljuju i niz dodatnih iznenađenja, a svi sadržaji, uključujući klizalište, bit će otvoreni svakog dana od sutra popodne.

Izletište Jadro tako postaje novo mjesto adventskog druženja i obiteljske zabave, uz poziv svim posjetiteljima da dođu i sami se uvjere u blagdansku atmosferu.