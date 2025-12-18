Close Menu

Adventska čarolija stiže na Izletište Jadro: klizalište, lampice i sadržaj za cijelu obitelj

Organizatori najavljuju i niz dodatnih iznenađenja, a svi sadržaji, uključujući klizalište, bit će otvoreni svakog dana od sutra popodne

Izletište Jadro od sutra popodne otvara vrata posjetiteljima uz bogat adventski program koji donosi pravu blagdansku atmosferu za djecu i odrasle.

U sklopu adventske ponude posjetitelje očekuje klizalište, mnoštvo lampica i božićnih ukrasa, glazba, plesni programi i animatori, kao i kućica Djeda Božićnjaka koji će darivati najmlađe. Poseban doživljaj upotpunit će blagdanske delicije poput fritula i kokica, topli napici te vlakić koji će prevoziti djecu i dodatno obogatiti cijeli ugođaj.

Organizatori najavljuju i niz dodatnih iznenađenja, a svi sadržaji, uključujući klizalište, bit će otvoreni svakog dana od sutra popodne.

Izletište Jadro tako postaje novo mjesto adventskog druženja i obiteljske zabave, uz poziv svim posjetiteljima da dođu i sami se uvjere u blagdansku atmosferu.

