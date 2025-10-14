ADVENT U SPLITU Banovina pozvala ugostitelje i hotelijere na sudjelovanje u promociji Adventa. Evo što navode

Grad Split objavio je javni poziv svim ugostiteljima i hotelijerima s područja grada da iskažu interes za sudjelovanje u promociji Adventa u Splitu kroz razvoj i ponudu prigodnih adventskih sadržaja.

"Cilj ovog poziva je zajednički doprinos stvaranju prepoznatljive i atraktivne adventske ponude koja će obogatiti društvenu ponudu građanima Splita, obogatiti iskustvo posjetitelja tijekom adventskog razdoblja, doprinijeti brendiranju Splita kao privlačne adventske destinacije, potaknuti razvoj tematskih ugostiteljskih usluga i proizvoda te ojačati suradnju između Grada Splita, ugostiteljskog i hotelijerskog sektora", poručili su iz Grada.

Suradnja za stvaranje blagdanske atmosfere

Sudjelovanjem u inicijativi ugostitelji i hotelijeri dobit će priliku aktivno sudjelovati u oblikovanju adventske priče Splita. "Na taj način svi zajedno doprinosimo stvaranju jedinstvene blagdanske atmosfere koja svake godine privlači sve veći broj posjetitelja", ističe se u objavi.

Poziv je usmjeren prema onima koji svojim programima i ponudom žele obogatiti blagdansko iskustvo u Splitu, a posebna se pažnja stavlja na razvoj tematskih usluga i proizvoda koji će dodatno naglasiti identitet splitskog Adventa.

Tekst javnog poziva

Tekst javnog poziva dostupan je na službenim stranicama Grada Splita, a iz Grada poručuju: "Zajedno činimo Advent u Splitu posebnim doživljajem za sve građane i goste našega grada!"