ADVENT U PODSTRANI Veliki adventski šator spreman za otvorenje

Pripreme za ovogodišnji Advent u Podstrani ulaze u završnu fazu, a prostor na Petrićevu već poprima svoj blagdanski izgled. Ovih dana dovršavaju se posljednji radovi kako bi sve bilo spremno za veliko otvorenje, sutra 13. prosinca, koje će obilježiti koncert Mladena Grdovića.

Središnji element ovogodišnjeg Adventa je adventski šator površine 600 m², najveći dosad u Podstrani. Bogato ukrašen tisućama lampica, šator će osigurati ugodnu i svečanu atmosferu za sve posjetitelje, neovisno o vremenskim uvjetima.

Adventske kućice i besplatni napuhanci

Na prostoru Adventa postavljene su i adventske kućice s raznovrsnim delicijama, toplim napicima i slasticama, dok su za najmlađe pripremljeni veliki napuhanci koji će tijekom cijele manifestacije biti potpuno besplatni.

Iz Općine poručuju da radovi teku prema planu te da će sve biti spremno za otvorenje. Ovogodišnji Advent donosi bogat program, glazbena događanja, sadržaje za djecu i pravi blagdanski ugođaj.

Podstranu uskoro očekuje jedan od najljepših adventskih početaka do sada.