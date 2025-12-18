Advent u Podstrani: koncerti, kazališna čarolija za djecu i besplatan ulaz na sva događanja

Advent u Podstrani nastavlja donositi bogat program za sve generacije, a nadolazeći dani u Petrićevu rezervirani su za glazbu, emociju i blagdansku čaroliju – uz besplatan ulaz na sva događanja.

Petak, 19. prosinca, od 21 sat, pozornicu u Petrićevu preuzima Miro Boem, koji će publiku povesti na glazbeno putovanje ispunjeno emocijama, poznatim melodijama i toplom adventskom atmosferom.

Dan kasnije, u subotu 20. prosinca, također od 21 sat, slijedi koncert Alena Nižetića, čije su pjesme godinama dio domaće glazbene scene i koje jamče večer dobre energije i zajedničkog pjevanja.

Poseban blagdanski program namijenjen je i najmlađima. U subotu, 20. prosinca, s početkom u 15 sati, u Petrićevu stiže “Tvornica božićnih želja”, interaktivna dječja predstava koja donosi priču o vilenjakinji, staroj igrački i astronautu. Kroz zajedničko čitanje pisama, izradu igračaka i niz mađioničarskih, cirkuskih i vatrenih elemenata, djeca će doživjeti pravu božićnu čaroliju.

Za završetak vikenda, u nedjelju 21. prosinca, od 20 sati, Podstranu će rasplesati legendarni Psihomodo Pop, bend koji desetljećima puni koncertne prostore i donosi energične nastupe bez kompromisa.

Advent u Podstrani i ove godine potvrđuje status mjesta susreta, dobre glazbe i blagdanskog duha, a Petrićevo se nameće kao nezaobilazna lokacija prosinačkih večeri – za obitelji, prijatelje i sve željne pravog adventskog ugođaja.