Advent u Podstrani: Besplatni napuhanci, šator otvoren cijelo vrijeme i koncerti velikih imena

Općina Podstrana i Turistička zajednica Podstrane najavile su četvrto izdanje Adventa u Podstrani, manifestacije koja se organizira od 2022. godine i koja je, kako ističu iz općine, prerasla u jedno od najprepoznatljivijih blagdanskih događanja u ovom dijelu Dalmacije. Program traje od 13. do 31. prosinca, a donosi sadržaje za sve generacije – od dječjih predstava i radionica do koncerata, filmskih večeri i kvizova.

Najavu i cjelokupni program objavio je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, pozvavši mještane i posjetitelje da Advent provedu u duhu zajedništva i blagdanske radosti.

Širok program za sve generacije

Ovogodišnji Advent u Podstrani najavljen je kao razdoblje "ispunjeno radosnim iščekivanjem, blagdanskim duhom i zajedništvom". Dropuljić naglašava da je program raznolik i prilagođen svim uzrastima: najmlađe očekuju predstave, kreativne radionice i animacije, dok su za starije posjetitelje pripremljene koncertne večeri, kino-projekcije, kvizovi i glazbeni programi.

Poseban naglasak stavljen je na pristupačnost sadržaja: napuhanci će biti besplatni tijekom svih dana Adventa, a veliki šator bit će otvoren za posjetitelje za cijelo trajanje manifestacije.

Advent počinje u subotu, 13. prosinca. Otvorenje je posvećeno i djeci i odraslima. Najprije u 15 sati kreće koncertni show za djecu "Veseli Božić" u izvedbi Čarobnih animatora, a potom slijedi kreativna radionica za najmlađe u 16 sati. Večer je rezervirana za glazbeni spektakl – u 21 sat nastupa Mladen Grdović.

Koncerti, kino i kvizovi kroz cijeli prosinac

Tijekom manifestacije posjetitelje očekuje niz glazbenih i zabavnih večeri. U nedjelju 14. prosinca održava se dječje kino "Prvi Božić" – Superknjiga, dok je večer rezervirana za showtime kviz. Sljedećih dana program uključuje DJ večeri, nastupe izvođača poput Johnny Gitare, Grupe Centrifuga, Mire Boema i Grupe Elite, a posebno se ističu koncerti Alena Nižetića (20. prosinca) i Psihomodo popa (21. prosinca).

Za ljubitelje filma, u srijedu 17. prosinca prikazuje se "Sam u kući" u organizaciji Kina Mediteran.

Središnji dio blagdanskog ugođaja planiran je za Badnjak, 24. prosinca. Ujutro u 10.30 održat će se dječja predstava "Adventska igra braće Grimm" u izvedbi Ritma igre, a od 12 sati slijedi tradicionalno druženje uz božićne delicije i dijeljenje bakalara, uz Petru Perišić i bend.

Završnica uz Gazde i doček Nove godine

U završnici Adventa nastupaju brojni izvođači, među kojima su i Gazde (26. prosinca), te Gradski zbor Brodosplit (28. prosinca). Program se nastavlja DJ večerima i zabavnim sadržajem sve do posljednjeg dana godine.

Na Staru godinu, 31. prosinca, organizirana je i Dječja Nova godina uz Klauna Šarenka u 15 sati, dok će veliki doček početi u 21 sat uz Grupu BOSS.

Poziv načelnika: "Budimo dio tog svjetla"

Načelnik Mijo Dropuljić u objavi poručuje kako Advent u Podstrani nije samo niz događanja, nego prilika za zajedništvo i stvaranje blagdanske atmosfere u mjestu.

"Budimo dio tog svjetla – dođite u Podstranu, podržite događanja i uživajmo zajedno u najljepšem dobu godine", poručio je Dropuljić, pozvavši sumještane i goste da tijekom prosinca posjete Podstranu i sudjeluju u programu.

Cjelokupan raspored događanja održava se od 13. do 31. prosinca, a ulaz na manifestaciju je slobodan.