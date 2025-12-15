Advent u Otoku i ove godine donosi toplinu zajedništva, blagdanski duh i raznovrsnu zabavu

Ovogodišnji adventski program u Otoku održava se u sklopu kulturnog programa ‘Jesen – Zima kulture’, koji se provodi uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, kroz program JEZIK 2025. ‘Advent u Otoku’ i ove godine donosi toplinu zajedništva, blagdanski duh i raznoliku kulturno-zabavnu ponudu, te poziva sve stanovnike i goste da se uključe i uživaju u programu koji će trajati od kraja studenoga do početka siječnja.

Od samog otvorenja 30. studenoga, središnji trg dr .Franje Tuđmana je uistinu središte svih događanja, a posebno najmlađih s područja Općine Otok. Lijepo je vidjeti svakog dana od prijepodnevnih do kasnih večernjih sati prepuno klizalište, posebno mlade kako savladavaju svoje klizačke vještine. Klizalište će za posjetitelje biti otvoreno do Sveta tri kralja. Organiziraju se razne dječje radionice, za najmlađe i ove godine na sv. Nikolu bili su Moto Mrazovi pa sve do tradicionalne podjele bakalara koja će biti na Badnjak. Ovo mjesto uz Cetinu ponovno će postati jedno od najživljih adventskih središta u cetinskom kraju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Blagdansko raspoloženje provodimo kroz niz događanja namijenjenih svim generacijama. Popularni MATKO I BRANE svoj nastup imat će u četvrtak 18. prosinca s početkom u 19 sati. Poslije Božića, na blagdan sv. Ivana 27. prosinca koncert će također od 19 sati održati CRVENA JABUKA. U organizaciju se, kao i svake godine, aktivno uključuje Udruga otočke mladosti, koja priprema večeri druženja uz glazbu i gastronomsku ponudu. Naravno da mi u ovom kraju na poseban način slavimo božićne dane, kroz misna slavlja i običaje slavimo blagdan Isusova rođenja - istaknuo je općinski načelnik Silvijo Norac Kljajo pozivajući sve ljude dobre volje da dođu na središnji trg dr. Franje Tuđmana u Otoku i svakodnevno uživaju u adventskom programu.