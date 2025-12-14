Advent u Kaštelima: Jelenković oduševio u Novom parku, večeras koncert grupe Dalmatino

"Opet zvone stara zvona" pjevao je sinoć u Novom parku zadarski kantautor Zoran Jelenković.

Njegova "Stara zvona" veliki su hit već trideset godina, a u dvosatnom programu zabavljao je kaštelansku publiku izvodeći autorske tekstove ali i poznate hrvatske glazbene uspješnice.

U jednom trenutku pridružio se ekipi na kućicama, kako bi, bili što bliže, kako je rekao, i uživali u intimnijem ozračju. Iako Novi park nije bio ispunjen, ljubitelji ove glazbene legende dobro su se zabavili i imali "privatni" koncert.

Večeras nas na Adventu u Kaštelima očekuje koncert grupe Dalmatino s početkom u 21 sat, a ulaz je besplatan.