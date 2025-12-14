Advent u Kaštelima je pravi hit. Dalmatino oduševio publiku, bila je to prava emocija

Adventska događanja u Kaštelima ne prestaju oduševljavati, pa nakon ludog Cro dance partyja u petak i svevremenskog Zorana Jelenkovića sinoć, na pozornicu se večeras popela grupa Dalmatino.

Dalmatino je poznat po spoju tradicionalnih dalmatinskih melodija s modernim pop zvukom, a gdje god se pojave stvaraju prepoznatljiv stil i atmosferu za pamćenje koja osvaja mnoge obožavatelje diljem svijeta.

Netom prije koncerta frontman grupe Dalmatino, Ivo Jagnjić kazao je kako je ovo prvi put da nastupaju u Kaštelima.

- Mi ćemo dati sve od sebe da se ekipa dobro zabavi, kazao je na samom početku Jagnjić.

Prije dvadesetak godina pokrenuli su revoluciju u dalmatinskoj pop glazbi i od tad žare i pale, neskromno ćemo reći, svjetskom pozornicom.

Ove večeri Dalmatino je donio emociju, dobru vibru i glazbenu čaroliju u Kaštela, a publika je s ovacijama pratila svaku novu pjesmu.

"Dajem ti rič", "Dvi sestre blizanke", "Cukar i sol", "Refužo", samo su neke od bezvremenskih hitova koji su zapalili kaštelansku publiku.