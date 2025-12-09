Advent pod zemljom: Guštajte u neograničenim degustacijama i zabavi u Dioklecijanovim podrumima!

Samo tri dana dijele nas od trenutka kada će carski podrumi Dioklecijanove palače ponovno zasjati u jedinstvenoj kombinaciji blagdanske atmosfere i vrhunskog eno gastro iskustva. Drugo izdanje wine & walk festivala Split Underground održat će se u petak 12. i subotu 13. prosinca, a Dalmacija već danima bruji o događaju koji obećava nezaboravan prosinac.

Na tridesetak pažljivo uređenih štandova posjetitelje očekuje više od 150 vina, pića i delicija izlagača iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i svih regija Hrvatske. Čak pedeset etiketa imat će svoju dalmatinsku premijeru upravo u podrumima Dioklecijanove palače, što festivalu daje dodatnu notu ekskluzivnosti.

Glazbeni program dodatno podiže atmosferu: u petak nastupa energična grupa C strana, dok će subotnju večer predvoditi Jelena Buble i Antonio Dragojević.

Organizatori ne skrivaju ponos zbog humanitarne note festivala. Kupnjom ulaznice posjetitelji direktno pomažu rad splitske Udruge Srce koja brine o osobama oboljelima od cerebralne paralize.

„Što nas je više koji želimo pomoći, makar simboličnim prilogom, za korak smo bliže ispunjenju naše misije biti čovjekom onda kada je najpotrebnije. Donirat ćemo deset posto prihoda od čiste zarade na ulaznicama, a na festivalu će biti i poseban štand Udruge Srce gdje će se moći osobno donirati“, poručuju organizatori.

Ove godine program je bogatiji nego ikad. U ponudi su paint & wine radionice by Art Bottega Studio, atraktivne nagradne igre te dalmatinska premijera digitalne vinske izložbe kreirane uz pomoć umjetne inteligencije pod temom "Sve je krenulo od Isusa", u suradnji s brendom VIVAX. Posjetitelji će moći i izmjeriti količinu alkohola u izdahnutom zraku uz uređaje Mick Dreger, kako bi odgovorno planirali povratak kući.

Ulaznica uključuje neograničene degustacije vina i delicija, unikatnu festivalsku vinsku čašu, bočicu izvorske Leda vode te mini katalog koji služi kao vodič kroz ponudu i kao ključ za sudjelovanje u nagradnoj igri. Glavne nagrade su produljeni vikend za dvoje u Hotelu Dunatovi dvori na Ugljanu te u Kuriji Janković pored Virovitice.

Festival je otvoren od 16 do 22 sata. Ulaznice su u pretprodaji dostupne u sustavu Entrio po povoljnijoj cijeni, dok će se na dane festivala moći kupiti na ulazu u Dioklecijanove podrume po cijeni od 30 eura.