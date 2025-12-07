Advent na Kampusu ne prestaje oduševljavati, u ponedjeljak besplatan koncert Tomislava Bralića i klape Intrade

Advent na Kampusu opet je predblagdanska hit destinacija u gradu Splitu. Studenti su naviknuli na bogatu ponudu bespltnih izvannastavnih aktivnosti na kampusu cijele godine, a za vrijeme adventa u ljepotu studentskog života u Splitu se mogu uvjeriti i svi ostali građani. Jedno je sigurno, na kampusu ćete se svake večeri dobro zabaviti i nećete ostati gladni. Raskošne božićne dekoracije, 20.000 lampica, ugodna atmosfera ispod natkrivenog platoa ispred zgrade Triju fakulteta, vrhunska gastronomija i raznolik glazbeni program privukli su brojne posjetitelje koji rado navraćaju na adventski šušur Kampusa. U prvih 10 dana programa kampus je posjetilo preko 25.000 posjetitelja.

Upravo u tom duhu zajedništva organizatori su najavili i poseban glazbeni događaj. U ponedjeljak će Tomislav Bralić i Klapa Intrade, u godini u kojoj obilježavaju 40 godina djelovanja, održati koncert posvećen svim ljubiteljima klapske pjesme. Posebna je namjera približiti hrvatsku tradiciju i kulturnu baštinu stranim studentima koji studiraju u Splitu, kako bi kroz klapsku pjesmu upoznali jedan od najprepoznatljivijih elemenata dalmatinskog identiteta. Istodobno, koncert je zamišljen kao blagdanski poklon svim građanima Splita koji žele uživati u glazbi i blagdanskoj atmosferi i to besplatno!

Ovaj će koncert biti točka na “i” dosadašnjeg glazbenog programa koji je oduševio sve generacije studenata i građana. Od koncerta Ivana Zaka, Hiljsona Mandele, duhovnog koncerta VIS-a Veritasa i Albine, do kviza Morane Zibar i sinoćnjeg krcatog koncerta Mate Bulića pokazuju da je biti student u Splitu prava privilegija. U sklopu adventa je održana i petodnevna Smotra Sveučilišta u Splitu koju je posjetilo preko 5.000 maturanata. Vidjeli su kampus u najljepšem ruhu i sve blagodati studentskog života u Splitu u kojem razina studentskog standarda raste iz godinu u godinu.

Koncert Tomislava Bralića i klape Intrade samo je jedna od postaja impresivnog adventskog rasporeda, koji se nastavlja sve do 19. prosinca. Posjetitelje očekuju nastupi Jole, Giuliana, Matka i Brane, Domenice, Andree Šušnjare i drugih poznatih izvođača.