Advent Klis: Besplatan koncert Zlatka Pejakovića u petak, 19. prosinca

U sklopu manifestacije Advent Klis, u petak, 19. prosinca s početkom u 20 sati, održat će se besplatan koncert legende hrvatske glazbene scene – Zlatka Pejakovića.
Prije glavnog nastupa publiku će zagrijati grupa Magic Wish, nakon čega slijedi koncert Zlatka Pejakovića, koji će izvesti svoje najpoznatije i bezvremenske hitove.
Koncert će se održati na otvorenom prostoru u parku Megdan, ispred zgrade Općine Klis (Iza grada 2, Klis).
Tijekom večeri posjetiteljima će biti dostupna ponuda hrane i pića.
Rezervacija stolova nema te vrijedi pravilo tko prvi dođe, njegovo mjesto.
Zbog održavanja koncerta parking ispred i iza zgrade Općine neće biti dostupan.
Vidimo se u Klisu na Adventu – dobra glazba, druženje i vesela blagdanska atmosfera su zagarantirani!