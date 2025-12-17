Advent Klis: Besplatan koncert Zlatka Pejakovića u petak, 19. prosinca

U sklopu manifestacije Advent Klis, u petak, 19. prosinca s početkom u 20 sati, održat će se besplatan koncert legende hrvatske glazbene scene – Zlatka Pejakovića.

Prije glavnog nastupa publiku će zagrijati grupa Magic Wish, nakon čega slijedi koncert Zlatka Pejakovića, koji će izvesti svoje najpoznatije i bezvremenske hitove.

Koncert će se održati na otvorenom prostoru u parku Megdan, ispred zgrade Općine Klis (Iza grada 2, Klis).

Tijekom večeri posjetiteljima će biti dostupna ponuda hrane i pića.

Rezervacija stolova nema te vrijedi pravilo tko prvi dođe, njegovo mjesto.

Zbog održavanja koncerta parking ispred i iza zgrade Općine neće biti dostupan.

Vidimo se u Klisu na Adventu – dobra glazba, druženje i vesela blagdanska atmosfera su zagarantirani!