Adrijevi fanovi oduševljeni zarukama, slike skupile nevjerojatan broj lajkova

Poznati hrvatski influencer i profesionalni drift vozač Adrian Petričević, široj javnosti poznat i kao “splitski Mad Max”, zaprosio je svoju partnericu Anju Madunić usred spektakularne novogodišnje noći u Dubaiju. Romantični trenutak uz vatromet i impresivan prizor plaže s hotelom Burj Al Arab u pozadini zabilježen je u videozapisu koji je Petričević podijelio na svom Instagram profilu i odmah izazvao val oduševljenja među pratiteljima.

U videu se vidi kako Petričević kleči pred Anjom i pred kamerama izgovara emotivne riječi prije nego što joj uručuje prsten. Objave su brzo „pukle“ na društvenim mrežama: video zaruka prikupio je više od 200 tisuća lajkova, dok su fotografije s proslave prešle 80 tisuća lajkova, što potvrđuje ogroman interes publike.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli ADRI (@adrian_petricevic)

Iako su se pratitelji većinom oduševili lijepim prizorom i čestitali paru na zarukama, među komentarima se pojavilo i mnogo spominjanja njegove bivše djevojke, influencerice Ele Jerković. Par je prekinuo dugogodišnju vezu prije nešto manje od dvije godine, a njihov emotivni razlaz i sukobi na društvenim mrežama bili su široko popraćeni online.

Petričevićovi obožavatelji brzo su preplavili Instagram čestitkama, pišući poruke poput “Neka je sa srećom!” i “Najveća pobjeda do sada!”, dok su neki pratitelji u komentarima spominjali i Elu Jerković, reflektirajući na njihove prošle nesuglasice.

Podsjetimo, nakon prekida s Jerković, Petričević je u više navrata branio svoju odluku i objasnio razloge razlaza te pozvao javnost da poštuje njegovu sadašnju vezu.

Zaruke u Dubaiju, uz više od 200 tisuća lajkova na videu, potvrđuju da je Adrianov osobni život i dalje u fokusu publike, a mnogi će pratiti i njihov slijedeći korak prema planiranju budućnosti.