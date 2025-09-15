ADRIATIC TOUR ŽNJAN Vikend u znaku košarke za sve generacije: Sudjelovalo preko 200 sudionika, odigrana All Stars utakmica

Preko 40 ekipa. mladih, djece, košarkaških veterana i osoba iz javnog života, sudjelovalo je proteklog vikenda na #AdriaticTour2025 - košarkaškom turniru za mlade. Turnir se održao 13. i 14. rujna 2025. u Splitu na novouređenoj plaži Žnjan u organizaciji Košarkaškog kluba Adriatic iz Splita.

Partneri turnira su Grad Split, gradska tvrtka Žnjan d.o.o., HNK Split i Splitsko – dalmatinska županija.

Svi ljubitelji košarke kroz dva dana natjecanja i zabavnog programa, uživali su u spektakularnim kadrovima košarke 3x3, nagradnim igrama za publiku, druženju s nekadašnjim NBA igračima i košarkaškim reprezentativcima, revijalnoj All Stars utakmici na kojoj su zaigrali nekadašnja poznata košarkaška imena, sportaši i osobe iz medija.

Turnir je okupio mlade uzrasta od 11 – 19 godina, a sve u želji da se djecu i mlade afirmira kroz sport te popularizira košarka i disciplina 3×3, koja već ima i olimpijsku razinu. Košarka 3×3 jedan od vodećih urbanih sportova u svijetu s bazom od 200 milijuna igrača svih uzrasta i vještina.

“Sretni smo što se na turnir odazvao veliki broj mladih ekipa i da je publika uživala. Split je još jednom pokazao da je grad sporta i velikih košarkaških talenata. Nakon prošlogodišnjeg spektakularnog turnira u Saloni, bila nam je želja ponoviti sličnu priču na Žnjanu, vjerujemo da će turnir na Žnjanu postati tradicionalan. Posebno se zahvaljujem Gradu Splitu, gradskoj tvrtki Žnjan i Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu koji su izdvojili vrijeme za sport i mlade i stali uz nas“ kazao je Bruno Šundov, nekadašnji NBA igrač, organizator turnira i predsjednik KK Adriatica.

Zadovoljstvo turnirom nisu krila ni djeca ni roditelji, a ni brojni posjetitelji koji su uživali u vrhunskim košarkaškim dvobojima do kasnih večernjih sati.

Posebni gosti turnira bili su štićenici splitskog i makarskog Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, koji su se natjecali u šutiranju na koš. Organizator turnira ih je nagradio majicama, kapama, ručkom i izletom u Omiš. Najbolji među njima u šutiranju bio je Ivan Gulišija koji je osvojio pehar i košarkašku loptu.

Brojni sponzori pobrinuli su se za vrijedne nagrade kako za pobjednike turnira tako i za brojnu publiku.

Pobjednici turnira U17, U19 i drugoplasirana ekipa U19 osvojili su stipendije Veleučilišta Aspira u vrijednosti 7000 Eur po ekipi.

Pobjednik u U13 kategoriji je ekipa „3 Mušketira“ u sastavu: Ercegovac, Radoičić i Jakić, U15 pobjednici su ekipa Ballersa u sastavu: Maher, Slišković, Pivčević i Perajica. Pobjednici u kategoriji U17 i U19 je ekipa „Tricaši“ u sastavu: Palavra, Vrsalović i Bobanac.

Osvajač trofeja „Najveća mlada nada turnira“ #AdriaticTour-a prema odabiru organizatora, sudaca i trenera je jedanaestogodišnji igrač KK Split Andro Jakić, najmlađi igrač turnira i član pobjedničke ekipe „3 Mušketira“.

Dobitnici individualnih nagrada MVP (najbolji igrač turnira u uzrastu) su: MVP U13 – Nikola Radoičić (pobjednik i u šutiranju), MVP U15 – Levin maher, MVP U17 Blaž Vrsalović, MVP U19 Vito Palavra.

Uz natjecateljska nadmetanja bila je organizirana i All stars utakmica revijalnog karaktera na kojoj su sudjelovali nekadašnji košarkaši, aktualni košarkaški reprezentativci i osobe iz medijskog života.

U žestokom obračunu dva tima sudjelovali su: organizator i nekadašnji NBA igrač Bruno Šundov, aktualni košarkaški reprezentativac Marin Marić, bivši košarkaši Dario Livajić i Zvone Buljan, Lorena Šipić, nekadašnja odbojkaška reprezentativka, danas voditeljica gradskih manifestacija, Biljana Mančić vlasnica kuće zdravlja i ljepote Gorica, Mate Prlić urednik i vlasnik Dalmatinskog portala, Regina Zubanović, HRT-ova urednica i voditeljica, Petra Čolak, poznata hrvatska influencerica, Mislava Župa voditeljica marketinga Dalmacija Danas i Ivana Šošo, direktorica BSM pomorske agencije.

Pokrovitelji projekta su Ministarstvo regionalnog razvoja i findova Europske unije, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije, Jadrolinija, Veleučilište Aspira, Split International School, BSM pomorska agencija, Decathlon, Atlantic grupa, BA - COM, Tehnogym i Upravitelj gradnja.