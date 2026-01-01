Adri nakon zaruka opet u centru pozornosti. Poznata Sinjanka progovorila, komentari gore od reakcija

Nakon što je Adrian Petričević objavio da se zaručio za Anju Madunić, nakon prekida duge veze s Elom Jerković, komentari na društvenim mrežama brzo su se rasplamsali.

Među njima su se oglasile i poznate osobe poput Anđele Šimac, supruge Lirima Kastratija, te Sandi Pego, iznoseći svoja razmišljanja o ljubavnim lekcijama i 'svakom muškarcu poslije duge veze'

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli ADRI (@adrian_petricevic)

Anđela je poručila: 'Svaki muškarac poslije duge veze…', aludirajući na to da se muškarci često brzo ožene ili započnu novu ozbiljnu vezu nakon prekida dugih odnosa. Prikupila je pritom 713 lajkova.

Petričević joj je odgovorio: 'Svaki muškarac u pravoj vezi*'

A, onda mu je dodala:

'Zanimljivo je kako se muškarcima prave veze dogode bas uvik nakon neke duge veze u kojoj obično žena ostane slomljena. Apsolutno nevjerojatno ali ako si iznimka, drago mi je', napisala je.

Nadovezao se influencer Sandi Pego.

'Nakon duge veze muškarac ili ponavlja iste greške ili nauči lekciju. Pametan izabere ovo drugo. On je očito shvatio što mu je falilo, pronašao to i prestao gubiti vrijeme. Neki to zovu „svaki muškarac“, ja to zovem, sazrijevanje. Nakon duge veze pametan muškarac ne traži zamjenu, nego odgovor. Očito ga je pronašao', napisao je u komentaru kojeg mu je lajkalo osam ljudi.