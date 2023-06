ADRENALIN NA NAJJAČE! Prijavite se na posebnu utrku "Endurance Individual 6h Grobnik 3"

Endurance utrka od šest sati nije ništa novo, no ovaj Endurance Individual Challenge je ipak drugačiji po tome što nema izmjena vozača, nego jedan vozač mora odraditi cijelu utrku na istom motoru. Splićanin Željan Rakela, poznati globtroter na motociklu, je ideju za organizaciju ove utrke dobio prošle prije tri godine, kada je na Grobniku od 17 navečer do pet ujutro , i to po nevremenu, kružio Hondom X-ADV te u tih 12 sati prešao više od tisuću kilometara i tom prilikom savladao preko 4.500 zavoja.