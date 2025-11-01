Administrator stranice koja je objavila VAR snimke odgovorio Mariću: "Ponosan sam da me ovakvi revolveraši zovu mišom i kriminalcem"

Bruno Marić, koji se rijetko oglašavao od trenutka kada je u srpnju prošle godine podnio ostavku na mjesto šefa Sudačke komisije pri HNS-u, u razgovoru za Sportklub oštro je osudio objavu sporne snimke.

"Taj kriminalac, taj miš koji je pustio to van i neprimjereno, neovlašteno distribuirao... vjerojatno je previše glup da bi shvatio kako je napravio najveću štetu hrvatskom nogometu u cijelosti, imidžu Hrvatske u cijelosti," izjavio je Marić, dodajući da od cijele afere nitko nije imao koristi, već je samo narušen ugled hrvatskog suđenja i nogometa.

Brz odgovor stigao je od Frane Godinovića, administratora sada već ugašene Facebook stranice "Dnevnik nervoznog hajdukovca od rođenja", koja je u ožujku prošle godine objavljivala snimke i pokrenula takozvanu VAR aferu. Godinović, koji je zbog svojih objava također bio pod pritiskom, nije ostao dužan Mariću. Prihvatio je nadimke koje mu je Marić dao, ali uz žestok protuudarac i podsjetnik na posljedice afere.

"Neko miš, neko štakor... Ponosan sam da me ovakvi revolveraši zovu mišom i kriminalcem," započeo je Godinović, nakon čega je prešao na direktne aluzije:

"Po mom skromnom mišljenju, osim policije i vojske, samo kriminalci hodaju ulicama RH naoružani. Po toj logici, zna se tko je kriminalac, ali držimo se mi VAR afere," poručio je, jasno ciljajući na Marićevu prošlost i potpisavši se kao "Miš Kriminalac".

Godinović je potom podsjetio na rezultate afere koje smatra važnima. Ustvrdio je kako je dokazao da je Marić "lažirao snimku iz VAR sobe s utakmice Osijek - Dinamo" te da se više puta nije poštivao VAR protokol. "A uz sve to danas imamo komunikaciju iz VAR sobe za skoro svaku spornu situaciju, što je također posljedica VAR afere," naglasio je, ističući da je afera dovela do veće transparentnosti, suprotno Marićevim tvrdnjama o isključivoj šteti. Na kraju je dodao i žaljenje što ga Marić nije tužio:

"Jako sam tužan što ja nisam dobio takvu prijetnju, jer bi s guštom išao na sud s njim."