Marić: "Miš i kriminalac koji je pustio VAR snimke je naštetio hrvatskom nogometu"

Od srpnja ove godine Bruno Marić ne drži nijednu funkciju unutar Hrvatskog nogometnog saveza. Podsjetimo, bivši šef hrvatskih sudaca je tada podnio ostavku na poziciju kontrolora suđenja. Istaknuo je tada da "osjeća kako je postao prevelik teret hrvatskom nogometu".

Marić se otad vrlo malo pojavljivao u medijima, a s vremena na vrijeme je znao objaviti nešto o suđenju u SuperSport HNL-u preko svojeg profila na Instagramu. Sada je u velikom razgovoru prvi put progovorio o VAR aferi koja se dogodila u ožujku prošle godine. Tada su u javnost procurile snimke iz VAR soba i komunikacija s glavnim sucima na nekoliko SHNL utakmica, a Marić je nakon toga ponudio ostavku.

"Taj miš, taj kriminalac..."

"Uzburkalo je duhove javnosti kod nas zato što nitko u povijesti SHNL-a nikad nije pustio VAR snimke. Taj kriminalac, taj miš koji je pustio to van i neprimjereno, neovlašteno distribuirao kome treba zato da bi napravio nešto loše sudačkoj organizaciji ili HNS-u, ustvari jer je vjerojatno previše glup da bi shvatio kako je napravio najveću štetu hrvatskom nogometu u cijelosti, imidžu Hrvatske u cijelosti... jer cijeli Balkan, cijela Europa, svi znaju za VAR aferu", rekao je Marić u razgovoru za Sportklub.

"Koja je korist od toga? Nismo dobili ništa, niste vi našli nikakvu pravdu, nego ste samo srušili ugled hrvatskog suđenja i hrvatskog nogometa, baš cijelog nogometa", dodao je bivši sudac.

