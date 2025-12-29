ADI ŠOŠE NA PROKURATIVAMA: Velikim donatorskim koncertom Split zatvara adventska događanja

Grad Split svojim sugrađanima poklanja koncert jednog od najomiljenijih regionalnih izvođača, Adija Šoše. Ovaj mostarski glazbenik u kratkom je vremenu osvojio srca brojnih fanova, a njegov će splitski koncert posebnim učiniti i humanitarna nota.

Koncert će se održati u nedjelju, 4. siječnja, na Prokurativama s početkom u 20:30 sati, a ugostitelji će sav prihod od hrane i pića prikupljen tijekom večeri usmjeriti potrebitima u gradu Splitu.

Gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta, istaknuo je kako je ovaj koncert zahvala građanima te prilika da i prve dane nove godine provedemo u duhu zajedništva, kroz međusobnu suradnju i dobra djela.

„Koncert je poklon i simboličan način zahvale Splićankama i Splićanima na pozitivnoj energiji koja se cijelo vrijeme osjeća u gradu. Humanitarni dio zamišljen je vrlo konkretno, tako da će sav prihod od hrane i pića tijekom večeri ugostitelji donirati obiteljima kojima je pomoć najpotrebnija.“, rekao je Šuta, ističući zadovoljstvo adventskim događanjima u gradu:

„Raduje me veliki odaziv građana tijekom cijelog Adventa, vrijeme nas je svih ovih tjedana doista poslužilo i grad živi punim plućima. Pred nama je još novogodišnje slavlje na Rivi, ali i ovaj veliki koncert Adija Šoše na Prokurativama, kao glazbeni završetak adventskih događanja, na koji sve naše sugrađane od srca pozivam.“

Veliko zadovoljstvo zbog povratka u Split ne skriva ni sam Adi Šoše:

„Jako se veselim koncertu u Splitu. Svaki put kad nastupam u vašem predivnom gradu, atmosfera bude magična i posebna, pa se nadam da će tako biti i 4. siječnja na Prokurativama. Ovim putem pozivam sve ljude da nam se pridruže, da podijelimo lijepe trenutke i da tu energiju iskoristimo za neke buduće životne izazove. Sve najbolje i puno vas pozdravlja i voli Adi Šoše!“

Veliki koncert Adija Šoše bit će emotivan i snažan završetak splitskog Adventa, uz glazbu, zajedništvo i poruku da je pomaganje drugima najljepši način ulaska u godinu koja nam tek predstoji.