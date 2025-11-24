Academia Club Ghetto kraj studenoga dočekuje uz koncerte, jam session i tropske ritmove

U Academia Club Ghetto i ovaj se kraj studenoga pretvara u glazbenu razglednicu punu različitih žanrova i raspoloženja. Program do kraja mjeseca donosi akustične R&B obrade, autorski country materijal, groove noć s jam sessionom te plesnu tropical party večer. Organizatori najavljuju bogat i zanimljiv niz događanja koji će u klubu okupiti i ljubitelje mirnijih koncertnih nastupa i one željne dobrog plesa.

Četiri večeri glazbe za različite ukuse

Tjedan počinje u srijedu, 26. studenoga, kada u klub stiže R&B Acoustic Duo. Već sljedeće večeri, 27. studenoga, nastupa Ivo Kralj, a petak, 28. studenoga, rezerviran je za Silvia G. Jack groove night uz nastavak u obliku jam sessiona JAMZZ. Program završava u subotu, 29. studenoga, uz Tropical Party.

R&B Acoustic Duo čine Bojan Beara (vokal) i Roko Fadić (vokal, gitara, klavijature). Publiku očekuje večer poznatih domaćih i stranih hitova, interpretiranih akustično, s naglaskom na emociju i toplu atmosferu. Ovaj dvojac već je prepoznat po nastupima koji kombiniraju opuštenu izvedbu i snažan kontakt s publikom, pa se i u Ghettu očekuje sličan ugođaj – intiman, ali pun energije.

U četvrtak se u Ghetto vraća Ivo Kralj, ovaj put s autorskim materijalom koji mnogi ne očekuju. Riječ je o samostalnom country albumu koji bi uskoro trebao biti objavljen. Oni koji Kralja poznaju prvenstveno kao klavijaturista imat će priliku čuti njegovo novo glazbeno lice – akustičnu gitaru i sugestivnu interpretaciju intrigantnih, žanrovski netipičnih pjesama za domaću scenu. Koncert se najavljuje kao svojevrsno predstavljanje albuma prije službenog izlaska.

Silvia G. Jack i JAMZZ: Groove noć koja se nastavlja spontanom svirkom

Petak donosi ritam i improvizaciju. Silvia G. Jack, perkusionistica s dugogodišnjim iskustvom nastupanja, u klubu će prirediti groove night u kojem se oslanja na vlastiti, prepoznatljiv stil. Iako je sviranje započela kao tinejdžerski hobi, s vremenom je postalo njezin životni poziv – nastupala je na svim vrstama bina, od uličnih do festivalskih.

Njezin pristup djembeu posebno je zanimljiv: nije riječ o standardnom zapadnoafričkom izričaju, već o fuziji tehnika i stilova različitih perkusija, što rezultira autentičnim grooveom. Nakon službenog nastupa slijedi jam session JAMZZ, u kojem će joj se pridružiti kolege glazbenici u spontanom muziciranju – dijelu večeri koji je često i najživlji segment programa.

Subota je rezervirana za ples. Tropical Party večer u Ghetto donosi "vruće" ritmove i atmosferu koja zatvara mjesec u veselom, ljetnom tonu. Za glazbu su zaduženi PAPI i EDI, a publiku očekuje noć pune energije, latinskih i tropskih beatova te opuštenog klupskog đira.

Gdje pronaći više informacija?

Sve dodatne informacije o programu i događanjima mogu se pratiti na službenim stranicama Academia Club Ghetto na društvenim mrežama: Facebook i Instagram profili kluba redovito objavljuju detalje o satnicama, ulaznicama i eventualnim promjenama u programu.