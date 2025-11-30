Absolute Biokovo Camp – znanje, treninzi i velika potvrda za hrvatski skyrunning

U Planinarskom domu Velobrdskih ledara na Biokovu od petka se održava Absolute Biokovo Camp koji je okupio najbolje hrvatske skyrunnere, mlade reprezentativce i zaljubljenike u planinsko trčanje. Kamp je započeo predavanjem Nenada Ostojića, koji je sudionicima prenio iskustva sa svoje posljednje utrke – zahtjevnog 360 Challenge Gran Canaria, jednoga od najtežih samodostatnih trail izazova na svijetu. Njegovo izlaganje o orijentaciji, psihološkoj izdržljivosti i borbi s ekstremnim uvjetima bilo je snažna inspiracija okupljenima.

Subotnji dan bio je rezerviran za treninge po biokovskim stazama, uz podjelu sudionika u više grupa prema razini spremnosti, kako bi svi mogli kvalitetno raditi i napredovati. Hladni, sunčani uvjeti dodatno su naglasili posebnu kulisu Biokova kao idealnog terena za skyrunning.

Večernji program obilježio je nastup alpinističke legende Stipe Božića, čije su priče o penjačkim počecima, ekspedicijama i životu u planinama ispunile dvoranu i ostavile snažan dojam na sve prisutne. Više od sat i pol Božić je držao pažnju okupljenih pričama o svojim alpinističkim počecima, osvajanjima najviših svjetskih vrhova, prijateljstvima koja nastaju u planinama te životu posvećenom gori. Dugotrajan aplauz na kraju predavanja potvrdio je koliko je njegov dolazak bio posebno iskustvo za sve sudionike kampa.

Nakon toga uslijedio je blok posvećen skyrunningu i hrvatskoj reprezentaciji, gdje su predstavljeni rezultati protekle sezone i planovi za budućnost.

Hrvatska skyrunning reprezentacija prošle je godine zabilježila niz uspješnih nastupa na međunarodnoj sceni – na Svjetskom skysnow prvenstvu, Europskom skyrunning prvenstvu te Svjetskom juniorskom prvenstvu u Italiji, gdje su naši mladi natjecatelji ostvarili zapažene rezultate. Posebno se istaknuo Marijan Butorac, koji je osvojio brončanu medalju na Svjetskom veteranskom prvenstvu u Bugarskoj, potvrdivši kvalitetu i kontinuitet hrvatskog skyrunninga na svim razinama.

Upravo su ti rezultati, uz dugogodišnji entuzijazam i kvalitetnu organizaciju manifestacija na Biokovu, prepoznati i na međunarodnoj razini. International Skyrunning Federation dodijelila je Hrvatskoj organizaciju Svjetskog juniorskog prvenstva u skyrunningu 2026. godine, koje će se održati paralelno s utrkom Absolute Biokovo Challenge. Bit će to najveće planinsko-trkačko natjecanje ikada održano na ovom području, uz dolazak mladih reprezentacija iz više od 30 zemalja svijeta.

Absolute Biokovo Camp završava u nedjelju zajedničkim treningom na biokovskim stazama – još jednom prilikom za povezivanje, razmjenu iskustava i dodatnu motivaciju pred izazove koji čekaju hrvatsku skyrunning zajednicu u godinama koje dolaze.