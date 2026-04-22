Investitoru A1 teleoperatera odbijen zahtjev za uporabnu dozvolu za baznu stanicu na Mertojaku

Nakon desetak mirnih prosvjeda i prikupljenih oko dvije tisuće potpisa na peticiji, stanovnici splitskog gradskog kotara Mertojak ostvarili su važan korak u borbi protiv, kako tvrde, bespravno postavljene bazne stanice. Upravni odjel za urbanizam Grada Splita, Odsjek za izdavanje akata i prostorno uređenje, još je 24. prosinca 2025. godine donio rješenje kojim se odbija zahtjev investitora za izdavanje uporabne dozvole.

Riječ je o baznoj stanici koju je postavio teleoperater A1, odnosno njegova tvrtka EuroTeleSites Croatia d.o.o. iz Zagreba, na zajedničkoj krovnoj terasi zgrade u Doverskoj 1, 3 i 5 na Mertojaku.

Stanari upozoravali na protupravnost zahvata

Stanovnici Mertojaka, okupljeni kroz koordinaciju predstavnika stanara "Za naš Mertojak" i Vijeće gradskog kotara Mertojak, od početka su upozoravali na, prema njihovu stajalištu, protupravnost postavljanja sporne građevine. Pozivaju se na Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, sukladno Zakonu o gradnji, prema kojem postavljanje antenskog prihvata, odnosno bazne stanice, spada u domenu građenja.

Dodatno, upućuju i na rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 12. travnja 2022. godine, prema kojem postavljanje telekomunikacijske građevine, antenskog prihvata i elektroničke komunikacijske opreme na krovištu, kao zajedničkom dijelu nekretnine, predstavlja posao izvanredne uprave. To znači da takav zahvat premašuje okvir redovitog upravljanja, pa je za sklapanje ugovora o zakupu s investitorom potrebna suglasnost svih suvlasnika. U protivnom, smatraju stanari, građevina je postavljena protupravno.

Prema dostupnim informacijama, investitor je prikupio 61,28 posto suglasnosti suvlasnika, no to nije bilo dovoljno za ispunjenje zakonskih uvjeta. Zbog toga uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole nije mogao priložiti pravovaljan dokaz, odnosno ugovor o zakupu, kojim bi dokazao pravni interes i aktivnu legitimaciju u ovom upravnom postupku.

Kako takav dokaz nije dostavljen ni u dodatno ostavljenom roku, zahtjev investitora pravomoćno je odbijen. Iako postoji pravomoćno rješenje kojim se odbija izdavanje uporabne dozvole, stanovnici upozoravaju da investitor baznu stanicu i dalje drži u funkciji. Tvrde i da su na lokaciji nelegalno postavljene kamere te angažirani zaštitari koji čuvaju, kako navode, bespravno zaposjednut prostor i bespravno izgrađeni objekt. Takvo postupanje dodatno je izazvalo ogorčenje među dijelom građana, koji smatraju da se investitor ponaša kao da za njega zakoni Republike Hrvatske ne vrijede.

Građevinska inspekcija još bez konkretne reakcije

Spomenuta bazna stanica postavljena je još u prosincu 2024. godine, nakon čega je odmah alarmirana Građevinska inspekcija u Splitu. Međutim, unatoč brojnim požurnicama, slučaj do danas, tvrde stanari, nije došao na red jer nije ocijenjen prioritetnim. S obzirom na to da je Grad Split odbio izdati uporabnu dozvolu, stanovnici sada očekuju bržu reakciju nadležnih službi i donošenje rješenja o uklanjanju bespravno izgrađenog objekta na Mertojaku.

Stanari i predstavnici kotara poručuju da neće odustati od zahtjeva za uklanjanjem bazne stanice te očekuju da nadležne institucije konačno provedu zakon do kraja. Smatraju da pravomoćna odbijenica za uporabnu dozvolu mora biti temelj za daljnje postupanje i uklanjanje objekta koji, prema njihovim tvrdnjama, nema zakonsko uporište za ostanak na krovu stambene zgrade.