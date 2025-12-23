63-godišnjak iz Splita izgubio više od 100 tisuća eura!

Splitska policija zaprimila je kaznenu prijavu koju je podnio oštećeni 63-godišnjak zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.

Naime, početkom listopada oštećeni je stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja je dovela u zabludu tvrdeći da raspolaže novčanim sredstvima ostvarenima ulaganjem u kriptovalute, u koje je oštećeni doista ulagao prije devet godina.

Tom prilikom mu je rečeno da bi prema dostupnim podacima trebao imati oko 84 tisuće eura u svom kripto-novčaniku te da navedena sredstva može „otkupiti“ isplatom novca iz vlastitog investicijskog fonda, uz tvrdnju da će mu u protivnom banke oduzeti sredstva. Ne sumnjajući u navedene tvrdnje, oštećeni je postupio prema uputama nepoznate osobe te instalirao aplikaciju za udaljeni pristup računalu, čime je istoj omogućio pristup svom mobilnom bankarstvu.

Nakon toga, s njegovog računa su neovlašteno skinuta novčana sredstva. Materijalna šteta procjenjuje se na iznos veći od 100 tisuća eura.

U tijeku je kriminalističko istraživanje.

Pozivamo građane da budu iznimno oprezni pri internetskim kupoprodajama i komunikaciji s nepoznatim osobama te da nikada ne dijele podatke s bankovnih kartica niti dopuštaju instalaciju aplikacija koje omogućuju udaljeni pristup njihovim uređajima - izvijestili su iz PU SD.