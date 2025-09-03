60-godišnjak uhvaćen na Kamenskom pod utjecajem alkohola bez prava vožnje

U subotu, 30. kolovoza oko 23:15 sati na granični prijelaz Kamensko pristupilo je osobno vozilo kojim je upravljao 60-godišnjak.

Utvrđeno je da upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom, budući da mu je izvršnim rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola u razdoblju od 20.11.2024. do 20.11.2026 zbog prikupljenih 12 negativnih bodova.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Također je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 2,36 g/kg.

Uhićen je i doveden u policijsku postaju gdje je zadržan do otriježnjenja. Zbog vjerojatnosti ponavljanja prekršaja u optužnom prijedlogu je zatraženo da mu odredi zadržavanje, te izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima.

Sud ga je pustio na slobodu.