54-godišnjakinja verbalno i fizički napala zaposlenika zdravstvene ustanove, uhićena je

U subotu 24. siječnja oko 21.10 sati u Zagrebu, u Ulici Sveti Duh, u zdravstvenoj ustanovi, 54-godišnjakinja je najprije verbalno, a potom i tjelesno napala 33-godišnjeg zaposlenika zdravstvene ustanove, u namjeri da ga spriječi u obavljanju svoje djelatnosti, priopćila je PU zagrebačka.

Zaposleniku je pomoć pružio drugi 29-godišnji zaposlenik te su ju zajedno spriječili u daljnjem napadu i zadržali do dolaska policijskih službenika.

Zaposlenik je u događaju ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u zdravstvenoj ustanovi na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Osumnjičena je uhićena i privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.