53-godišnjak iz Dalmacije nazvao policiju tvrdeći da ga žele ubiti! Policija pohitala na teren, a onda je uslijedio šok

Policijski službenici Policijske postaje Makarska dovršili su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom, za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo lažna uzbuna.

Naime, 1. prosinca 2025. godine oko 17:25 sati operativno dežurstvo Policijske postaje Makarska zaprimilo je dojavu anonimne osobe koja je tvrdila da se nalazi u ugostiteljskom objektu u Parku prirode Biokovo te da ga više muškaraca pokušava ubiti.

Na teren su odmah upućene sve policijske ophodnje. Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici razgovarali su s prisutnim osobama, pregledali restoran i okolno područje te utvrdili da je dojava bila lažna.

S obzirom na postojanje osnovane sumnje da je netko lažno obavijestio policiju o događaju koji zahtijeva hitnu intervenciju, pokrenuto je kriminalističko istraživanje.

Jučer je 53-godišnjak uhićen i kriminalistički obrađen, a protiv njega će nadležno državno odvjetništvo podnijeti kaznenu prijavu zbog lažne uzbune.