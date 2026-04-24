50 učenika na radionicama tehničke kulture u sklopu Festivala znanosti

Na ovogodišnjem Festivalu znanosti 2026., koji se održava od 20. do 25. travnja u organizaciji Sveučilišta u Splitu, Zajednica tehničke kulture grada Splita aktivno se uključila u program kroz provedbu radionica u sklopu manifestacije Dani tehničke kulture. Program je realiziran u suradnji sa splitskom osnovnom školom Spinut i udrugama članicama Zajednice, a aktivnosti su provedene u okviru europskog projekta Science Comes to Town (Znanost dolazi u grad), u kojem je Zajednica tehničke kulture grada Splita pridruženi partner Gradu Splitu.

Aktivnosti su provedene u suorganizaciji Tomislava Nikolića, tajnika ZTK grada Splita, i Fadile Zoranić, pedagoginje OŠ Spinut, dok su radionice realizirali članovi udruga Zajednice.

U sklopu programa, učenici su imali priliku sudjelovati u tri interaktivne radionice koje su bile usmjerene na razvoj tehničkih vještina. U radionicama je ukupno sudjelovalo 50 učenika.

Radionica blokovskog programiranja, pod vodstvom Josipe Šimunović, vanjske suradnice Zajednice, učenicima je omogućila prve korake u svijetu programiranja na pristupačan i zanimljiv način. Korištenjem vizualnih programskih alata učenici su slagali logičke cjeline u obliku blokova te postupno izrađivali vlastite jednostavne igrice i animacije. Kroz ovaj proces razvijali su razmišljanje, logiku, kreativnost i sposobnost rješavanja problema.

Radionica automodelarstva, koju je vodio Nenad Grgas iz Udruge tehničke kulture STORM, učenike je uvela u svijet tehničkog stvaralaštva kroz praktičan rad. Radionica je djeci na interaktivan i razumljiv način predstavila temeljna prometna pravila – od prepoznavanja signalizacije i pravilnog kretanja do sigurnog ponašanja pješaka u svakodnevnim prometnim situacijama. Kroz praktične vježbe i rad s modelima vozila, mali sudionici razvijali su motoričke vještine, tehničku kreativnost i logičko razmišljanje, a posebno su se veselili izradi vlastitih modela automobila.

Radionica robotike, pod vodstvom Ive Ćurkovića, vanjskog suradnika Zajednice, pružila je učenicima uvid u suvremene tehnologije i principe automatizacije. Kroz temu „Modeli prijenosa snage i mehanizama” učenici su istraživali kako se gibanje i energija prenose unutar različitih tehničkih sustava. Na konkretnim primjerima upoznali su rad zupčanika, remenskih prijenosa i drugih mehanizama te razumjeli njihovu primjenu u svakodnevnim uređajima i robotima. Aktivno sudjelovanje u radu omogućilo im je bolje razumijevanje tehničkih procesa te dodatno potaknulo njihovu znatiželju i interes za STEM područje.

Provedbom ovih radionica Zajednica tehničke kulture grada Splita još je jednom potvrdila svoju važnu ulogu u popularizaciji znanosti i tehnike među djecom i mladima. Sudjelovanje u Festivalu znanosti, kao i uključivanje u projekt Science Comes to Town, doprinosi ostvarivanju cilja približavanja znanosti široj javnosti, osobito kroz praktične, dostupne i interaktivne sadržaje.

Festival znanosti i Dani tehničke kulture i ove su godine uspješno spojili učenje i zabavu, stvarajući poticajno okruženje za sve sudionike.