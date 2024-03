5 NAMIRNICA KOJE DEBLJAJU Za neke ćete se iznenaditi

Dijetalne hrane danas ima na svakom koraku, kako u svijetu raste stopa pretilosti, tako raste i potreba za hranom u kojoj možemo uživati ​​bez grižnje savjesti, ali neka od njih – iako ima jako malo kalorija i masti – ne pogoduje mršavljenju, piše Story.

Stoga, ako pokušavate smršavjeti, pokušajte ove namirnice izbaciti sa svog jelovnika ili ih barem ograničiti.

Svježe cijeđeni sokovi

Sok od naranče koji ste iscijedili kod kuće uvijek je bolji izbor od kupovnog, koji je krcat šećerom, a o gaziranim pićima da i ne govorimo. No, stručnjaci ističu da ispijanjem soka nećete dobiti potrebna vlakna kao kad jedete voćku, pa je za međuobrok uvijek bolje odabrati naranču nego njezin sok.

Suho voće

Suhe šljive, grožđe i marelice često se dodaju zobenim pahuljicama za zdrav doručak koji daje energiju. No, čak i u ovom slučaju bolje je odlučiti se za svježe voće - 100 g svježeg grožđa daje 69 kalorija i 15,5 g šećera, navodi FoodData Central, platforma američkog Ministarstva poljoprivrede, a prenosi Glossy.

Međutim, ista količina grožđica sadrži 1250 kalorija i 65,2 g šećera.

Dijetalna pakirana hrana

Iako je uvijek bolje pojesti vrećicu badema nego čokolade, imajte na umu da se u pripremi pakirane dijetalne hrane koriste nezdravi sastojci, dodaje se sol i dodaju konzervansi. Zapravo, bilo koja vrsta prerađene hrane loš je izbor i za vaša crijeva i za cjelokupno zdravlje.

Dijetalna gazirana pića

Ljubitelji gaziranih pića koji ih se godinama ne mogu odreći često ih zamjenjuju dijetalnim verzijama, no iako te verzije nemaju šećera, i one mogu pridonijeti nakupljanju kilograma. Pune su umjetnih zaslađivača koji mogu izazvati ovisnost, izazvati glavobolju, mučninu i druge simptome, a uz to nemaju nikakvu hranjivu vrijednost, mogu oštetiti zubnu caklinu, pridonijeti osteoporozi.

Nemasni jogurt s okusom

I voćni jogurti odnedavno imaju svoje nemasne varijante, no neka vas to ne zavara – pogledate li deklaraciju, vidjet ćete da su puni šećera.