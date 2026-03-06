42-godišnjak u Vrgorcu držao doma oružje. Policija mu našla eksploziv i automatsku pušku

Policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac dovršili su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. Kaznenog zakona.

Tijekom kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni te su pronađeni i privremeno oduzeti automatska puška s pripadajućim spremnikom, tri komada trotilskog metka (eksploziva) težine po 500 grama te jedan metak – streljivo za teško naoružanje. Navedeno oružje i streljivo spadaju u kategoriju „A“, čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

Također je pronađena lovačka pušku koja spada u kategoriju „B“, za koju nije imao odobrenje nadležnog tijela.

Uz to su pronađene i dvije zračne puške koje spadaju u kategoriju „C“, a nije ih prijavio nadležnom tijelu u zakonom propisanom roku.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju protiv 42-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava, dok je zbog neovlaštenog posjedovanja oružja B kategorije i neprijavljenog oružja C kategorije prijavljen prekršajno.