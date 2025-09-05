41-godišnjak završio u splitskom zatvoru. Dvije žene tjerao na prostituciju, uzeo im i putovnicu da ne mogu otići iz Hrvatske

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim državljaninom Kolumbije za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je na štetu dvije strane državljanke počinio dva kaznena djelo trgovanje ljudima iz čl. 106. st.1. Kaznenoga zakona i kazneno djelo prostitucija čl. 157. st.1. Kaznenoga zakona i to na način da je od lipnja 2025. godine do 3. rujna 2025. godine, prijevarom i obmanom, iskoristio njihovu lošu financijsku situaciju i istima je organizirao dolazak u Hrvatsku kako bi ih vrbovao za prostituciju, nakon čega je na području grada Splita u više navrata mijenjao adrese stanova u kojima bi oštećene pružale seksualne usluge za novac koji bi im on uzimao. Uzimao je veći dio novca te im je, s ciljem nadzora nad njima, uzeo putovnice te ograničavao slobodu i to na način da im je ograničavao svakodnevno slobodno vrijeme.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 41-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -