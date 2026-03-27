390 eura, mjesec bez vozačke i 3 kaznena boda! Splićani opet zbunjeni semaforima: "Vidio sam da su snimali, znate li koliko će 'čestitki' doći na adrese.."

Prolazak kroz crveno svjetlo jedan je od najtežih i najopasnijih prometnih prekršaja. Kazna za ovaj prekršaj iznosi od 390 do 2.650 eura, uz oduzimanje vozačke dozvole za recidiviste na najmanje 6, odnosno 12 mjeseci, te mogućnost izricanja kazne zatvora do 60 dana. To je određeno Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22. – dalje: ZSPC), koji u odredbama članka 58. do 62. uređuje promet na raskrižju, uključujući i postupanje u tzv. semaforiziranim raskrižjima.

Prisjetimo se nedavne priče jednog od čitatelja portala Dalmacija Danas, koji je podijelio svoju situaciju u kojoj je, srećom, izgubio samo novac, ali je ponovno osvježio prometne propise i sigurnosna pravila.

"Skupo me koštalo", rekao nam je tada prisjećajući se početka događaja koji mu je u novčaniku ostavio 260 eura manje. Uzrok: prometni prekršaj na području Splita, točnije na jednom gradskom raskrižju.

Naime, vozio je lijevim prometnim trakom s namjerom da skrene lijevo, kada je sekundu prije nego što je stigao do semafora, svjetlo ispred njega prešlo na crveno, dok je na susjednom semaforu (op.a. usred raskrižja) zasjala zelena dopunska strelica. Iako je bio svjestan da semafor na kojem se nalazio pokazuje crveno, očito je pomislio da je slobodno krenuti jer je vidio zelenu strelicu na susjednom svjetlu. Ruku na srce, kao osoba koja svakodnevno prolazi desetke kilometara po Splitu i okolici, mogu reći da su takve situacije svakodnevica. Neki vozači ne poznaju pravila, drugi žure, a treći kreću iz straha da bi ih vozila iza mogla 'pogurati' trubljenjem. Posljedice, kao što je naš sugovornik doživio, mogu biti skupe, ali i poučne.

Njegov pogrešna procjena rezultirala je novčanom kaznom, koja je ubrzo stigla na njegovu adresu.

Kazna za prolazak kroz crveno svjetlo iznosila je 390 eura, a nakon svih dodataka, ukupni 'trošak' pao je na 260 eura. Naš sugovornik priznao je svoju pogrešku, ali istaknuo je i moguću konfuziju koju ponekad mogu izazvati semafori s dopunskim strelicama.

Splićanin u nedoumici: 'Smijem li proći ako se meni upalilo crveno svjetlo, a na semaforu nasuprot dopunska mi je bila za lijevo skrenuti?'

Prije nekoliko dana na Facebooku, u grupi 'Policija zaustavlja Split i okolica', jedan korisnik je podijelio svoju nedoumicu.

- Zanima me informacija smijem li proći ako se meni upalilo crveno svjetlo, a na semaforu nasuprot dopunska mi je bila za lijevo skrenuti? Riječ je o raskrižju kod Belvedera. Ja sam bio di je taj sivi Golf i upalilo mi se na tome crveno, a nasuprot zeleno svjetlo dopunska za lijevo - napisao je korisnik Facebooka u grupi 'Policija zaustavlja Split i okolica'.

Spomenuto raskrižje je prikazano na fotografiji...

Ovakva pitanja pokazuju koliko vozačima ponekad zbunjuju semafori s dopunskim strelicama posebice u Splitu. I dok pravila jasno nalažu da crveno svjetlo znači zaustavljanje, dopunske strelice služe za posebne situacije, ali ne daju automatsko pravo prolaska.

Na tu je nedoumicu ranije već odgovorio prometni stručnjak prof. dr. sc. Željko Marušić u jednom objašnjenju na portalu Dalmacija Danas. Prema njegovom tumačenju, crveno svjetlo na semaforu znači apsolutnu zabranu prolaska za sva vozila, i tu nema izuzetaka ni za hitnu pomoć niti za ostale sudionike u prometu.

Objasnio je da se dopunska zelena svjetleća strelica koja se nalazi unutar raskrižja koristi isključivo za signaliziranje vozilima koja su već u raskrižju kako bi mogla sigurno napustiti raskrižje. Kada se ta strelica upali, ona nije signal za ulazak vozila koja stoje pred semaforom s crvenim svjetlom ona ne daje pravo niti dopuštenje da se preko crvenog svjetla započne prolazak kroz raskrižje.

- Ta dopunska strelica služi isključivo za izlazak vozila koja se već nalaze u raskrižju - zaključio je Marušić.

Dopunska zelena strelica za skretanje u lijevo može biti postavljena na dva načina: - uz glavni semafor u razini zelenog svjetla, i kao zasebno svjetlo unutar raskrižja. U slučaju opisanom u članku radi se o zasebno zelenoj strelici unutar raskrižja. Dopunska strelica postavljena kao zasebno svjetlo na suprotnoj strani raskrižja, dok je na glavnom semaforu upaljeno crveno svjetlo, vozilima koja još uvijek nisu ušla u raskrižje ne dozvoljava ulazak.

Ipak, Splićanin koji nam se ranije javio otkriva zbog čeka njegovi prijatelj, poznanici i ljudi s kojima je komentirao prometni prekršaj prolaze iako (ne)znaju trebaju li stat ili krenut...

- Stojimo u koloni, crveno na semaforu, ali pali se dopunska u raskrižju. Ajde ti stani i nemoj krenut, iza tebe svi trube, moraš strahovat hoće li tko izaći iz auta i napast te. To je Split i naš mentalitet. Baš sam prije nekoliko dana vidio policiju da snima prolazak kroz crveno na križanju kod Poljičke, znate li koliko će 'čestitki' doći na adrese.. - pita se naš čitatelj.

- 'Ja kad stanem svi trube, dobro je dok me ne fizički ne napadne netko - kazuje nam drugi sugovornik.

Jasno je da su pravila tu da se poštuju, i da ignoriranje semafora može imati ozbiljne posljedice.

